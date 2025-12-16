Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune

Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune

16 dec. 2025, 16:48, Actualitate
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune

Toni Neacșu, fost judecător CSM, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a transmis că premierul Ilie Bolojan are două obligații directe, după ce moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a trecut de votul senatorilor. Avocatul susține că premierul României ar trebui să o înlăture pe Diana Buzoianu, ”care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare”, iar a doua obligație este ”de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului”.

Prin decizii repetate (148/2007, 85/2019), Curtea Constituțională a stabilit că atunci când e vorba despre demiterea unui ministru moțiunea simplă produce doar efecte politice, dar atunci când cuprinde și alte dispoziții, cum ar fi o poziție a Parlamentului pe o problemă de politică internă, Guvernul este obligat să țină seama de această poziționare.
În acest sens, prin decizia 148/2007, care este una de principiu, CCR a declarat neconstituțional caracterul obligatoriu al moțiunii simple doar în măsura în care „adoptarea unei moţiuni simple de către Senat nu îl obligă pe primul-ministru să propună revocarea unui membru al Guvernului a cărui activitate a făcut obiectul moţiunii.” În rest, caracterul obligatoriu pentru Guvern al moțiunii simple are izvor legal, în chiar Regulamentul Senatului.
În moțiunea simplă votată ieri de Senat se solicită, pe lângă demiterea ministrului, care de altfel e doar sugerată, în primul rând ca premierul Ilie Bolojan să își asume personal stabilirea responsabilităților pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, mai exact să folosească propriul corp de control al Guvernului pentru a stabili vinovățiile administrative, juridice sau politice.
Prin poziția exprimată de Senat se critică faptul că verificările pentru a stabili cauzele și vinovățiile tragediei umanitare și economice de la Paltinul au fost făcute de chiar corpul de control al Ministrului Mediului, ceea ce e evident că a eludat eventuale vinovății ale ministrului însuși.
Ca atare, premierul Ilie Bolojan are obligații directe urmare a admiterii moțiunii simple: una politică de revocare a ministrului mediului care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare și o alta mai concretă, de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului și de a lua personal măsurile de sancționare care se impun, oricare ar fi ele.
Situația actuală este diferită de cea similară din 28.04.2025 când ministrul PSD al muncii Simona Bucura Oprescu a primit un vot de blam printr-o moțiune simplă dar a rămas în Guvernul Ciolacu. La acel moment moțiunea simplă a fost votată de opoziție (AUR, USR, POT, SOS), deci nu de coaliția de guvernare, iar dna Bucura Oprescu nu s-a mai regăsit în viitorul Guvern învestit în 23.06.2025. Practic, votul de neîncredere dat în Parlament fostei ministre a muncii i-a blocat acesteia o eventuală renumite în noul Guvern”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

Toni Neacșu: ”Dna Buzoianu nu mai are, din perspectiva PSD, legitimitatea politică de a conduce acel minister”

Toni Neacșu susține că PSD va trebui să ”își ducă decizia politică până la capăt împotriva ministruli mediului”. Avocatul a transmis că Diana Buzoianu nu mai are, din perspectiva PSD, legitimitatea politică de a conduce acel minister.
PSD-ul, dacă dorește să nu cadă în ipocrizie și derizoriu, va trebui să-și ducă decizia politică până la capăt împotriva ministrului mediului, aceasta însemnând, în situația în care Ilie Bolojan ignoră retragerea sprijinului politic către aceasta din partea Senatului, să apeleze la cel mai important instrument pe care îl are, boicotorarea activității guvernamentale a acesteia. Dna Buzoianu, dincolo de aspectele tehnice care țin de obligativitatea limitată a moțiunilor simple, nu mai are, din perspectiva PSD, legitimitatea politică de a conduce acel minister. Sancțiunea politică la îndemână pe care o are PSD-ul pentru a fi consecvent, dincolo de cea radicală a unei moțiuni de cenzură, este refuzul la nivelul Guvernului de colaborare și sprijinire a activității ministrului mediului, adică refuzul de avizare din partea ministerelor PSD a actelor și inițiativele normative ale acesteia, dublat de respingerea în Parlament a tuturor inițiativelor legislative elaborate de un ministru pe care îl consideră nelegitim și păstrat abuziv și doar politic în funcție”, a continuat avocatul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
16:46
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
PROTEST Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
16:30
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
FLASH NEWS Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder
16:17
Ce a decis Secția de procurori din CSM după filmul Recorder
SPORT Inedit! O campioană din România a concurat cu bicicleta pe PISTA de Formula 1 din Bahrain
16:10
Inedit! O campioană din România a concurat cu bicicleta pe PISTA de Formula 1 din Bahrain
UPDATE Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit. Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri
15:54
Un polițist s-a aruncat de pe o macara în Capitală. Acesta și-ar fi provocat mai multe plăgi cu un cuțit. Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri
GALERIE FOTO Imagini de la mormântul gol al Rodicăi Stănoiu. Misterul reînhumării
15:28
Imagini de la mormântul gol al Rodicăi Stănoiu. Misterul reînhumării
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Cum a condus interacțiunea umană la scăderea agresivității urșilor?
EXTERNE Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
17:00
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
TAXE Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
16:57
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
FLASH NEWS Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
16:51
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”
16:15
Sorin Grindeanu, reacție în scandalul Justiției: „Sunt anumite forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte”
EXCLUSIV Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
16:13
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

Cele mai noi