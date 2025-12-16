Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune

Toni Neacșu, fost judecător CSM, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a transmis că premierul Ilie Bolojan are două obligații directe, după ce moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a trecut de votul senatorilor. Avocatul susține că premierul României ar trebui să o înlăture pe Diana Buzoianu, ”care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare”, iar a doua obligație este ”de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului”.

”Prin decizii repetate (148/2007, 85/2019), Curtea Constituțională a stabilit că atunci când e vorba despre demiterea unui ministru moțiunea simplă produce doar efecte politice, dar atunci când cuprinde și alte dispoziții, cum ar fi o poziție a Parlamentului pe o problemă de politică internă, Guvernul este obligat să țină seama de această poziționare.

În acest sens, prin decizia 148/2007, care este una de principiu, CCR a declarat neconstituțional caracterul obligatoriu al moțiunii simple doar în măsura în care „adoptarea unei moţiuni simple de către Senat nu îl obligă pe primul-ministru să propună revocarea unui membru al Guvernului a cărui activitate a făcut obiectul moţiunii.” În rest, caracterul obligatoriu pentru Guvern al moțiunii simple are izvor legal, în chiar Regulamentul Senatului.

În moțiunea simplă votată ieri de Senat se solicită, pe lângă demiterea ministrului, care de altfel e doar sugerată, în primul rând ca premierul Ilie Bolojan să își asume personal stabilirea responsabilităților pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, mai exact să folosească propriul corp de control al Guvernului pentru a stabili vinovățiile administrative, juridice sau politice.

Prin poziția exprimată de Senat se critică faptul că verificările pentru a stabili cauzele și vinovățiile tragediei umanitare și economice de la Paltinul au fost făcute de chiar corpul de control al Ministrului Mediului, ceea ce e evident că a eludat eventuale vinovății ale ministrului însuși.

Ca atare, premierul Ilie Bolojan are obligații directe urmare a admiterii moțiunii simple: una politică de revocare a ministrului mediului care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare și o alta mai concretă, de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului și de a lua personal măsurile de sancționare care se impun, oricare ar fi ele.

Situația actuală este diferită de cea similară din 28.04.2025 când ministrul PSD al muncii Simona Bucura Oprescu a primit un vot de blam printr-o moțiune simplă dar a rămas în Guvernul Ciolacu. La acel moment moțiunea simplă a fost votată de opoziție (AUR, USR, POT, SOS), deci nu de coaliția de guvernare, iar dna Bucura Oprescu nu s-a mai regăsit în viitorul Guvern învestit în 23.06.2025. Practic, votul de neîncredere dat în Parlament fostei ministre a muncii i-a blocat acesteia o eventuală renumite în noul Guvern”, a scris Toni Neacșu pe Facebook. Toni Neacșu: ”Dna Buzoianu nu mai are, din perspectiva PSD, legitimitatea politică de a conduce acel minister” Toni Neacșu susține că PSD va trebui să ”își ducă decizia politică până la capăt împotriva ministruli mediului”. Avocatul a transmis că Diana Buzoianu nu mai are, din perspectiva PSD, legitimitatea politică de a conduce acel minister.

”PSD-ul, dacă dorește să nu cadă în ipocrizie și derizoriu, va trebui să-și ducă decizia politică până la capăt împotriva ministrului mediului, aceasta însemnând, în situația în care Ilie Bolojan ignoră retragerea sprijinului politic către aceasta din partea Senatului, să apeleze la cel mai important instrument pe care îl are, boicotorarea activității guvernamentale a acesteia. Dna Buzoianu, dincolo de aspectele tehnice care țin de obligativitatea limitată a moțiunilor simple, nu mai are, din perspectiva PSD, legitimitatea politică de a conduce acel minister. Sancțiunea politică la îndemână pe care o are PSD-ul pentru a fi consecvent, dincolo de cea radicală a unei moțiuni de cenzură, este refuzul la nivelul Guvernului de colaborare și sprijinire a activității ministrului mediului, adică refuzul de avizare din partea ministerelor PSD a actelor și inițiativele normative ale acesteia, dublat de respingerea în Parlament a tuturor inițiativelor legislative elaborate de un ministru pe care îl consideră nelegitim și păstrat abuziv și doar politic în funcție”, a continuat avocatul.