Prima pagină » Diverse » (P) În Sectorul 5, au fost redeschise două parcuri. Locurile au fost dotate şi cu aparate de fitness

Ioana Zafira
15 dec. 2025, 09:00, Diverse
Primăria Sectorului 5 continuă modernizarea locurilor de joacă şi a spațiilor de recreere, a anunţat primarul Vlad Popescu Piedone.

„Știu cât de importante sunt aceste spații pentru familii, pentru copii și pentru toți cei care își doresc locuri curate și sigure pentru relaxare”, mai spune primarul Piedone Jr.

„Am redeschis parcurile „Ioniță Cegan” și „Ion Urdăreanu”, după ce au fost realizate ample lucrări de reamenajare.

Lucrările executate se remarcă prin calitate ridicată și includ:

Refacerea împrejmuirii celor două parcuri;

Reabilitarea aleilor pietonale;

Înlocuirea integrală a elementelor de joacă cu echipamente moderne și rezistente, conforme tuturor standardelor de siguranță;

Instalarea de aparate de fitness în aer liber;

Înlocuirea completă a mobilierului urban – au fost montate bănci și coșuri de gunoi noi;

Amenajarea unui sistem de aspersie pentru întreținerea gazonului rulou instalat;

Introducerea unui serviciu de pază permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru protejarea spațiului public și a cetățenilor.

Este o bucurie să le redăm comunității în condiții moderne și la standarde înalte. Vreau să îi asigur pe cetățenii Sectorului 5 că nu ne oprim aici. Alte patru parcuri: Toporași – parcul mic, Ion Ușurelu, Inginer Dumitru Teodoru, Ion Baiulescu, se află deja în proces de reamenajare, iar în curând vom anunța şi redeschiderea acestora”, a mai spus primarul Vlad Piedone.

