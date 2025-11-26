(P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului

Reprezentanții Infrastructură Sector 5 anunță noi intervenții în teren. Echipele societății au finalizat recent o rampă pentru pubele pe strada Tunsu Petre și au efectuat reparații locale pe strada Sirenelor.
„Am finalizat o nouă rampă pentru pubele pe strada Tunsu Petre, facilitând accesul și menținând zona mai organizată. De asemenea, am efectuat reparații locale pe strada Sirenelor, acolo unde situația o impunea.
Suntem implicați în numeroase activități în întreg sectorul și continuăm să intervenim ori de câte ori este nevoie, pentru a îmbunătăți condițiile din comunitatea noastră”, transmite Infrastructură 5, pe Facebook.
Foto: Facebook / Infrastructură 5
