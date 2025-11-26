Prima pagină » Diverse » (P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului

(P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului

26 nov. 2025, 12:07, Diverse
(P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului
Galerie Foto 5

Reprezentanții Infrastructură Sector 5 anunță noi intervenții în teren. Echipele societății au finalizat recent o rampă pentru pubele pe strada Tunsu Petre și au efectuat reparații locale pe strada Sirenelor.

„Am finalizat o nouă rampă pentru pubele pe strada Tunsu Petre, facilitând accesul și menținând zona mai organizată. De asemenea, am efectuat reparații locale pe strada Sirenelor, acolo unde situația o impunea.

Suntem implicați în numeroase activități în întreg sectorul și continuăm să intervenim ori de câte ori este nevoie, pentru a îmbunătăți condițiile din comunitatea noastră”, transmite Infrastructură 5, pe Facebook.

Foto: Facebook / Infrastructură 5

Foto: Facebook / Infrastructură 5

Foto: Facebook / Infrastructură 5

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Două noi rampe pentru persoane cu dizabilități, realizate de Societatea INFRASTRUCTURĂ S5 (P)

Intervenție realizată de Societatea Infrastructură 5 pe Drumul Ghindari (P)

Recomandarea video

Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei
EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
SPORT Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
12:54
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
EXTERNE Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
12:49
Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN