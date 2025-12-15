Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, CCR a decis în 2024 Anularea alegerilor pe baza unui Raport care urmează să fie publicat abia în 2026

Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, CCR a decis în 2024 Anularea alegerilor pe baza unui Raport care urmează să fie publicat abia în 2026

15 dec. 2025, 10:58, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la raportul CCR despre anulare alegerilor care ar urma să fie publicat în 2026.

„Veți fi observat că prin aniversarea unui an de la crima împotriva democrației care a fost anularea alegerilor, de fapt a întregului proces electoral. Anulare printr-o decizie a CCR din 6 decembrie 2024. Deci aniversarea aceasta nu a stârnit, așa cum ne-am fi așteptat, în România o dezbatere, o tulburare. Partidele suveraniste nu au organizat nici măcar o adunare populară în Cișmigiu, acolo unde se joacă table.

Presa așa-zis suveranistă, care de fapt nu există, nu a acordat o prea mare atenție. Au apărut 2 cărți, a lui Robert Turcescu și a lui Dan Tomozei, pe care eu le-am salutat, câteva site-uri, la loc de frunte situându-se site-ul Gândul, au reamintit ce evenimente, fapte înainte și după anulare au avut loc. (…) Cel care ne reamintește, o dată la 2-3 zile, este Nicușor Dan. Este românul (…) care ne explică ce cred românii despre această anulare a alegerilor. A dat un interviu în hotarele interviurilor amabile, la Kanal D”, a spus Ion Cristoiu.

„Domnul Nicușor Dan recunoaște că aceste documente nu sunt suficiente să ne convingă că trebuiau anulate”

„(…) Sigur că… când se referă la această anulare a alegerilor, încearcă să stea de vorbă cu el, măcar 4-5 minute, ca să ne explice. Acum, ne-a arătat, și aici are dreptate, că mulți români consideră că anularea a fost ilegală. (…) Au fost anulate alegerile ca elita din care face parte și el să fie la putere. Și sunt la putere, ați văzut cu ce consecințe.

Nicușor Dan, după ce ne-a reamintit și explicat, uite o explicație foarte interesantă, niciun suveranist nu a explicat în felul acesta ce cred românii despre anularea alegerilor. A spus că se pregătește un raport prin care ne va convinge că au fost anulate în chip corect. Reamintesc. Anularea alegerilor a fost făcută de CCR pe baza documentelor de servicii secrete care au fost desecretizate.

Domnul Nicușor Dan recunoaște că aceste documente nu sunt suficiente să ne convingă că trebuiau anulate pentru că au intervenit rușii. Atunci, spune că pe plan extern a reușit să convingă. Nu știu, cu raportul acela al lui. (…) Problema este… El va publica un raport în care spune că cei de la CCR au acționat corect. Dar cei de la CCR au citit raportul pe care el urmează să-l dea publicității peste 3 luni? Cei de la CCR, spune domnia sa, au decis corect, pentru că au avut cunoștințe de un raport pe care Nicușor Dan urmează să-l dea publicității peste câteva luni. Deci, ei în 6 decembrie au decis, pe baza unui raport care urma să fie publicat peste 1 an”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu

Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare

Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD

Recomandarea video

Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”

Cele mai noi