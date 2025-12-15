Prima pagină » Economie » INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural

INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural

Mihai Tănase
15 dec. 2025, 10:20, Economie
INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural
Foto: Freepik.com

Piața muncii din România a rămas relativ stabilă în trimestrul III al anului 2025. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul șomerilor s-a situat la aproape jumătate de milion, iar rata șomajului a rămas la același nivel ca în trimestrul anterior.

În trimestrul III al anului 2025, populația activă a României era de 8,233 milioane de persoane, dintre care 7,742 milioane erau ocupate, iar 491.300 erau șomeri, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS).

„În trimestrul III 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,4%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul III 2025, populaţia activă a României era de 8.233.900 persoane, din care 7.742.600 persoane erau ocupate şi 491.300 persoane erau şomeri”, arată INS.

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a ajuns la 63,4%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de trimestrul II din 2025.

Diferențele rămân semnificative în funcție de gen și de mediul de rezidență. Astfel, rata de ocupare a fost mai ridicată în rândul bărbaților (71,7%), comparativ cu femeile (54,9%). De asemenea, populația din mediul urban a înregistrat o rată de ocupare de 70,2%, față de 56,1% în mediul rural, scrie News.ro.

În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata de ocupare s-a situat la doar 17,9%, un nivel considerat în continuare scăzut.

Șomajul stagnează la 6%. Tinerii, cei mai afectați

Rata șomajului în trimestrul III 2025 a fost de 6%, valoare identică cu cea înregistrată în trimestrul II, indicând o stagnare a acestui indicator.

Pe sexe, diferența dintre ratele șomajului a fost redusă, de 0,3 puncte procentuale, cu 6,1% în cazul bărbaților și 5,8% în rândul femeilor.

În schimb, decalajele sunt mult mai mari între mediile de rezidență. În mediul rural, rata șomajului a atins 9,9%, în timp ce în mediul urban s-a situat la doar 2,8%, rezultând un ecart de 7,1 puncte procentuale.

Pe grupe de vârstă, șomajul rămâne o problemă majoră în rândul tinerilor. Rata șomajului a atins cel mai ridicat nivel, de 27,3%, în categoria de vârstă 15-24 de ani, potrivit datelor INS.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
10:34, 12 Dec 2025
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
ECONOMIE Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
11:06, 11 Dec 2025
Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
ECONOMIE Deficitul comercial al României a crescut la aproape 27,5 miliarde de euro în primele zece luni din 2025. Domeniile care domină schimburile comerciale
11:07, 10 Dec 2025
Deficitul comercial al României a crescut la aproape 27,5 miliarde de euro în primele zece luni din 2025. Domeniile care domină schimburile comerciale
ECONOMIE Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
11:23, 09 Dec 2025
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
ULTIMA ORĂ Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere
18:20, 07 Dec 2025
Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026
17:49, 07 Dec 2025
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”

Cele mai noi