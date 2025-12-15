INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural

Piața muncii din România a rămas relativ stabilă în trimestrul III al anului 2025. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, numărul șomerilor s-a situat la aproape jumătate de milion, iar rata șomajului a rămas la același nivel ca în trimestrul anterior.

În trimestrul III al anului 2025, populația activă a României era de 8,233 milioane de persoane, dintre care 7,742 milioane erau ocupate, iar 491.300 erau șomeri, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS).

„În trimestrul III 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,4%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul III 2025, populaţia activă a României era de 8.233.900 persoane, din care 7.742.600 persoane erau ocupate şi 491.300 persoane erau şomeri”, arată INS.

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a ajuns la 63,4%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de trimestrul II din 2025.

Diferențele rămân semnificative în funcție de gen și de mediul de rezidență. Astfel, rata de ocupare a fost mai ridicată în rândul bărbaților (71,7%), comparativ cu femeile (54,9%). De asemenea, populația din mediul urban a înregistrat o rată de ocupare de 70,2%, față de 56,1% în mediul rural, scrie News.ro.

În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata de ocupare s-a situat la doar 17,9%, un nivel considerat în continuare scăzut.

Șomajul stagnează la 6%. Tinerii, cei mai afectați

Rata șomajului în trimestrul III 2025 a fost de 6%, valoare identică cu cea înregistrată în trimestrul II, indicând o stagnare a acestui indicator.

Pe sexe, diferența dintre ratele șomajului a fost redusă, de 0,3 puncte procentuale, cu 6,1% în cazul bărbaților și 5,8% în rândul femeilor.

În schimb, decalajele sunt mult mai mari între mediile de rezidență. În mediul rural, rata șomajului a atins 9,9%, în timp ce în mediul urban s-a situat la doar 2,8%, rezultând un ecart de 7,1 puncte procentuale.

Pe grupe de vârstă, șomajul rămâne o problemă majoră în rândul tinerilor. Rata șomajului a atins cel mai ridicat nivel, de 27,3%, în categoria de vârstă 15-24 de ani, potrivit datelor INS.