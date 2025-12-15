Angajatul din Italia care a primit 18 salarii compensatorii după ce a fost concediat pentru că a adormit în timpul programului

Un incident neașteptat la muncă a costat-o scump pe o companie italiană din sectorul metalurgic. Angajatul lor care a adormit ore întregi după o tură continuă a fost concediat imediat, însă Curtea de Casație a Italiei a avut altă părere.

Curtea a declarat că acea concediere a fost ilegală

Prin ordonanța nr. 8308 din 2023, instanța supremă a considerat ilegală această concediere și a dispus ca firma să plătească angajatului echivalentul a 18 salarii lunare.

Judecătorii de la Curtea Supremă au subliniat faptul că orice sancțiune trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei comise. Curtea a respins ideea că simpla adormire în timpul programului justifică aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de legislația muncii.

Problema vizează principiul gradualității, iar orice măsură disciplinară a companiei ar trebui să fie ghidată. Pedeapsa maximă nu poate fi aplicată pentru orice greșeală, oricât de deranjantă ar fi pentru angajator.

Există, totuși, o ierarhie clară a măsurilor disciplinare, de la avertismentul verbal și scrisoarea de atenționare, până la suspendare, concedierea fiind considerată ultima variantă.

Un alt caz a fost semnalat în Spania

Un alt exemplu a venit din Spania: o angajată dintr-o companie din Alicante a fost concediată fără despăgubiri după ce a venit la muncă cu 30–40 de minute mai devreme.

Cazul s-a petrecut în 2023, iar decizia a fost făcută publică pe 1 decembrie 2025, potrivit Midi Libre. Conform documentelor, managerul de logistică o avertizase în scris că nu are voie să sosească înainte de ora oficială de începere a programului, 7:30.

În luna următoare, angajata a continuat să ignore regulile, înregistrându-se în aplicația de pontaj de 19 ori cu până la 40 de minute înainte de ora oficială. Judecătorul a considerat acest comportament o „abatere gravă”, care afectează „relația de încredere și loialitate” dintre angajat și angajator. Instanța a concluzionat că persistarea în a veni mai devreme, în ciuda avertismentelor, reprezintă o încălcare directă a instrucțiunilor companiei.

