Cristian Lisandru
15 dec. 2025, 10:31, Știri
La jumătatea lunii decembrie, vremea se menține tomnatică, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, totuși, câteva coduri galbene de ceață, care vizează județele Gorj, Olt, Argeș și municipiul București. 

Temperaturile, în această perioadă, conform ANM, sunt mai ridicate decât ar fi normal, iar Alina Șerban – meteorologul de serviciu al ANM – a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 15 decembrie 2025.

Putem spune că ziua de astăzi va fi oarecum asemănătoare cu ziua de ieri din punct de vedere meteorologic, pentru că se păstrează cam același context sinoptic, astfel încât avem ceață sau norii aceea joși în multe zone din țară, în special în zonele joase de relief, prin partea de sud, de vest, de centru.

  • Însă norii se vor disipa ușor peste zi, spre după-amiază, astfel încât vor rămâne mai mult în partea de sud, de sud-est și mai puțin în celelalte regiuni.
  • Dar acest lucru nu va aduce neapărat temperaturi foarte ridicate, pentru că ne regăsim într-o masă de aer deocamdată ușor mai rece.

Ne referim la temperaturi maxime ce se vor situa în marea lor majoritate între 2-3 grade și 10-12 grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în zonele deluroase, unde vremea va fi frumoasă și cu cer mai mult senin”, a specificat meteorologul de serviciu al ANM.

„Suntem încă în situație de inversiune termică”

„Suntem încă în situație de inversiune termică, adică temperaturi mai mici în zonele de câmpie, în zone joase de relief și temperaturi mai ridicate în zonele deluroase.

La noapte, temperaturile vor fi guvernate cam de același aspect, respectiv nebulozitatea în general negativă, între 6-7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și undeva la 0-2 grade în zonele în care ceața sau nebulozitatea mai persistă, în partea de sud, de sud-est a teritoriului.

Putem spune chiar și în aceste condiții, că temperaturile, mai ales cele maxime, sunt ușor mai ridictate decât ar fi normal în această perioadă. Este rece, dar suntem, totuși, în decembrie.

În Capitală avem vreme în general închisă – nebulozitate pe tot intervalul și puține speranțe să vedem soare astăzi -, cu o temperatură maximă undeva în jurul 5 grade și o temperatură minimă tot în jur la 0 grad, așa cum am avut și astăzi dimineață”, a precizat, pentru Gândul. Alina Șerban, meteorolog de serviciu al ANM.

Cele mai scăzute temperaturi ale dimineții, în Muntenia

La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Râmnicu Vâlcea și Ploiești – minus 3 grade Celsius.

  • Au fost 0 grade la București, Miercurea Ciuc, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Suceava și Reșița.
  • În partea de vest a României, termometrele au arătat 2 grade la 2 grade la Oradea și Arad, în timp ce la Timișoara au fost 3 grade Celsius.

15 decembrie 2025 – temperaturi la ora 07:00 | Sursa ANM

  • 2 grade au fost și la Oradea, Bistrița, Târgu Mureș și Cluj.
  • În Dobrogea, la Sulina, au fost 3 grade Celsius și cer senin, iar la Constanța s-au înregistrat 2 grade, cu aer cețos.

În Moldova, au fost 3 grade la Iași și Vaslui, minus 1 grad la Bacău, și 2 grade la Focșani. La Brăila s-au înregistrat tot 2 grade Celsius, iar cerul a fost senin.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea au lipsit în această dimineață.

