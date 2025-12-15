Prima pagină » Actualitate » Trucuri pe care trebuie să le știi atunci când ți se taie maioneza. Câteva soluții rapide și eficiente

Trucuri pe care trebuie să le știi atunci când ți se taie maioneza. Câteva soluții rapide și eficiente

15 dec. 2025, 10:12, Actualitate
Trucuri pe care trebuie să le știi atunci când ți se taie maioneza. Câteva soluții rapide și eficiente
Cum să prepari maioneză de post / foto: Shutterstock

Este foarte important să știi ce să faci atunci când maioneza ți se taie, care sunt cauzele acestei nereușite, dar și cum poate fi prevenit sau reparat, fără a fi nevoie să faci risipă sau să arunci ingredientele.

Maioneza reprezintă unul dintre cele mai iubite sosuri din bucătăria românească, aceasta nu lipsește de la nicio salată, aperitiv sau preparat tradițional. Cu toate acestea, chiar și bucătarii care au ani întregi de experiență se pot confrunta cu o problemă des întâlnită și frustrantă, aceea de a se tăia maioneza. De multe ori, efortul depus pare unul pierdut, iar rezultatul nu mai are textura fină și omogenă dorită.

De ce se taie maioneza

Pentru a găsi soluții în cazul unei maioneze tăiate, trebuie în primul rând să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Maioneza este o emulsie, adică un amestec stabil între lichid și grăsime. Atunci când proporțiile sau tehnica nu sunt respectate, emulsia se destabilizează și sosul se „taie”.

Una dintre cele mai frecvente cauze este adăugarea prea rapidă a uleiului. Dacă acesta este turnat în cantitate prea mare de la început, gălbenușul nu se va integra treptat. De asemenea, diferențele de temperatură joacă un rol important. Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, un ou rece din frigider poate duce la separarea compoziției.

Un alt factor este amestecarea insuficientă sau, dimpotrivă, prea agresivă. Fie că folosești telul, lingura sau mixerul, mișcările trebuie să fie constante și controlate. Chiar și tipul de ulei contează. Spre exemplu, uleiul foarte aromat sau prea rece poate să afecteze stabilitatea maionezei.

Ce poți să faci când se taie maioneza

Există mai multe metode simple prin care se poate salva o maioneză tăiată. Una dintre cele mai populare soluții este să iei un gălbenuș nou, într-un bol curat, și să pui treptat maioneza tăiată, amestecând continuu.

Dacă preferi o soluție și mai rapidă, poți încerca să muți maioneza într-un blender sau să folosești un mixer vertical. De multe ori, câteva secunde de mixare sunt suficiente pentru a reface consistența. Important este să nu renunți imediat și să aplici una dintre aceste metode înainte de a decide că maioneza este pierdută.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
BREAKING NEWS Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML
10:11
Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi