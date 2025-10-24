Centrul de zi din Vidra este unul destinat copiilor cu dizabilități, cu vârste între 3 și 18 ani, anunță șeful Consiliului Județean Argeș, Hubert Thuma.

În Ilfov, sunt peste 1.800 de copii încadrați în grad de handicap. Noul centru îi va ajuta să își depășească dizabilitățile și să realizeze că pot duce o viață normală, alături de familiile lor, fără să existe riscul excluderii sociale.

„Mai sunt câțiva pași procedurali de făcut, dar totul este gata. Copiii vor face aici masaj, kinetoterapie, consiliere psihologică și diverse terapii ocupaționale. Este un centru modern, dotat cu tot ce trebuie. Copiilor le va fi asigurată și masa de prânz. Este un proiect la care am muncit în echipă cu Primăria Vidra și DGASPC Ilfov și a fost construit cu bani europeni”, spune perședintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Primul proiect destinat îngrijirii ochilor persoanele private de libertate se derulează în Ilfov

(P)Hubert Thuma: Străzile sunt în curs de asfaltare. Vor fi gata la începutul lunii noiembrie