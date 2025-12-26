Prima pagină » Știri externe » Mai multe proteste au izbucnit în Kenya după ce elefanții au ucis 4 oameni în doar o săptămână

26 dec. 2025, 22:49, Știri externe
Mai multe proteste locale au izbucnit în Kenya după ce mai mulți elefanți au ucis patru persoane doar într-o singură săptămână. Un elefant, despre care se crede că a ucis două persoane, a fost împușcat mortal în comitatul Kajiado.

Cele mai intense confruntări au avut loc în zona Ole Tepesi din comitatul Kajiado, unde rezidenții au raportat o creștere masivă a numărului de elefanți care rătăcesc prin așezările umane. Experții și autoritățile atribuie aceste incursiuni secetei severe și deficitului de vegetație. Animalele părăsesc parcurile naționale în căutarea hranei și apei și astfel intră în competiție directă cu localnicii pentru resurse.

Kenya Wildlife Service a făcut apel la calm din partea populației locale din Kajiado și a împușcat mortal un elefant considerat responsabil pentru două dintre atacuri. Cercetările ulterioare au arătat că animalul ucis prezenta răni cauzate de sulițe și săgeți, ceea ce denotă faptul că localnicii s-au mai confruntat cu acest elefant în trecut.

Aceste evenimente subliniază o problemă cronică în Kenya, unde extinderea așezărilor umane și schimbările climatice forțează fauna sălbatică să intre frecvent în zone locuite și să ducă adesea la pierderi de vieți omenești și distrugerea culturilor agricole.

Cât de periculoși sunt elefanții africani?

Elefanții africani sunt printre cele mai periculoase animale de pe uscat, fiind responsabili pentru aproximativ 500 de decese umane anual la nivel global. Deși sunt de obicei creaturi pașnice și sociale, forța lor brută și dimensiunile masive îi fac letali atunci când se simt amenințați sau când intră în conflict cu oamenii pentru resurse.

Masculii adulți trec periodic printr-o stare fiziologică numită musth, caracterizată printr-o creștere masivă a nivelului de testosteron (până la 60 de ori mai mult decât în mod normal). În această perioadă, ei devin extrem de agresivi și pot ataca orice le iese în cale, inclusiv oameni, alte animale sau vehicule, fără o provocare evidentă.

Mai mult, elefanții sunt animale inteligente și cu memorie lungă și, prin urmare, cei care au fost hărțuiți de braconieri sau au suferit pierderi în familie din cauza oamenilor pot dezvolta un comportament mult mai agresiv și defensiv față de aceștia.

Cele mai noi