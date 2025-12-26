E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară

E cod roșu de vreme rea în România. ANM – Administrația Națională de Meteorologie anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară.

Astfel, meteorologii au emis avertizare Cod Roşu de vânt și vijelii puternice pentru zonele montane înalte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Se aşteaptă ”intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”. Sunt vizate zonele de munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, din Caraş-Severin şi Hunedoara, iar avertizarea este valabilă până la ora 23.00.

Cod portocaliu de viscol în Prahova

Judeţul Prahova este, vineri, sub cod portocaliu de vânt. Conform ANM, până la ora 23.00, la altitudini de peste 1.800 de metri se înregistrează intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

În această seară, o furtună s-a abătut asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, iar în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.

Vântul puternic a doborât mai mulţi copaci pe raza oraşului Sinaia.

”Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, informează oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Pompierii Detaşamentului Sinaia au intervenit în zonele afectate.

Autorul recomandă:

Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm