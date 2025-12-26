Prima pagină » Actualitate » E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară

E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară

26 dec. 2025, 21:40, Actualitate
E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

E cod roșu de vreme rea în România. ANM Administrația Națională de Meteorologie anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară.

Astfel, meteorologii au emis avertizare Cod Roşu de vânt și vijelii puternice pentru zonele montane înalte din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Se aşteaptă intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”. Sunt vizate zonele de munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, din Caraş-Severin şi Hunedoara, iar avertizarea este valabilă până la ora 23.00.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cod portocaliu de viscol în Prahova

Judeţul Prahova este, vineri, sub cod portocaliu de vânt. Conform ANM, până la ora 23.00, la altitudini de peste 1.800 de metri se înregistrează intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

În această seară, o furtună s-a abătut asupra localităţilor de pe Valea Prahovei, iar în staţiunea Sinaia rafalele de vânt doborând mai mulţi copaci, pe străzile Mănăstirii şi Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.

Vântul puternic a doborât mai mulţi copaci pe raza oraşului Sinaia.

Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, informează oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Pompierii Detaşamentului Sinaia au intervenit în zonele afectate.

Autorul recomandă:

Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China
22:11
Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China
DETALII EXCLUSIVE Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție
21:19
Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție
METEO Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm
20:44
Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm
UTILE Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic
19:15
Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic
ECONOMIE Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”
19:06
Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Iată cum lumina naturală poate să ajute diabeticii!

Cele mai noi