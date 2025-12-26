Prima pagină » Știri externe » Trump, mai popular decât Macron chiar la francez acasă. Presa din Franța l-a menționat pe președintele american de mai multe ori. Ce loc ocupă Putin

26 dec. 2025, 22:23, Știri externe
Potrivit barometrului Tagaday al celor mai mediatizate 1.000 de personalități ale anului 2025, publicat de Ouest-France, cea mai menționată persoană din presa franceză a fost nimeni altul decât Donald Trump. Pentru prima dată de la lansarea studiului în 2013, președintele în exercițiu al Franței nu ocupă prima poziție în topul vizibilității mediatice. Tagaday este o platformă de monitorizare a presei care publică clasamente cu personalitățile cele mai mediatizate în presa franceză, inclusiv cele de al TV, radio, print sau online.

Donald Trump a avut în medie 113 elemente de conținut pe oră

Președintele Statelor Unite ocupă locul 1 în barometrul, cu aproape un milion de menționări, o cifră record alimentată de revenirea la Casa Albă a lui Trump cu o marjă considerabilă față de locul doi, care este ocupat de Emmanuel Macron, cu aproximativ 670.000 de menționări.

Donald Trump a fost omniprezent în presa franceză, și nu numai, cu o medie de 113 postări pe oră, care pot fi explicate, pe de o parte, prin strategia sa de saturare mediatică, sau prin vidersele sale decizii politice și reacții pe care le provoacă. Prezența lui Macron în clasament se datorează în principal situației politice din Franța, unde guvernul și Parlamentul au recăpătat controlul. Printre cele mai mari creșteri se numără cei doi prim-miniștrii din anul 2025: François Bayrou, care ocupă locul 3, și Sébastien Lecornu, care este menționat în clasament pe locul 6.

Vladimir Putin, a 4-a cea mai menționată persoană în presa franceză

Ca dovadă a naturii volatile a evenimentelor internaționale, printre primele 10 locuri ale clasamentului se numără trei șefi de stat: Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Benjamin Netanyahu. Mențiunea celor trei în topul întocmit de Tagaday  indică faptul că războiul din Ucraina și tensiunile dintre Rusia și Occident, dar și evenimentele din Orientul Mijlociu, au rămas subiecte centrale de actualitate în Franța pe tot parcursul anului 2025.

Prezența feminină în clasament este de doar 23,4%

Din lista cu cele 1.000 de personalități menționate, doar 23,4% dintre acestea sunt femei. Marine Le Pen ocupă cea mai înaltă poziție, fiind menționată în barometru pe locul 8. Departe de a atinge o paritate, această ediție a listei este cea mai echilibrată din punct de vedere al genului de când se realizează acest clasament. Anul acesta există doar două femei în Top 20 și nouă în Top 50.

Cele mai noi