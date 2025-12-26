Furtuna a făcut prăpăd la Sinaia: un copac a căzut peste o mașină cu trei persoane

O furtună a făcut prăpăd la Sinaia, vineri seara. Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci pe străzile Mănăstirii și Zamora. Unul dintre pomii doborâţi a surprins un autovehicul în care se aflau trei persoane.

„Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, a informat oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Pompierii Detaşamentului Sinaia intervin în zonele afectate. De altfel, judeţul Prahova este, vineri, sub cod portocaliu de vânt. Potrivit ANM, până la ora 23.00, la altitudini de peste 1.800 de metri se înregistrează intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

sursa foto: Meteoplus/Facebook

Autorul recomandă:

Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară