Donald Trump, declarație de forță înaintea întâlnirii cu președintele Ucrainei: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu”

Într-un interviu acordat vineri exclusiv pentru Politico, președintele Statelor Unite s-a autoproclamat arbitrul suprem al oricărui acord de pace dintre Ucraina și Statele Unite.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este așteptat duminică la Mar-a-Lago să se întâlnească cu Trump, a declarat anterior că vine la Miami cu un nou plan de pace în 20 de puncte care include o zonă demilitarizată. Trump a părut însă receptiv la propunerile lui Zelenski și nu s=a grăbit să susțină propunerea președintelui ucrainean.

„Nu are nimic până nu-l aprob eu”, a spus Trump. „Așa că vom vedea ce are”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor de la Politico.

Donald Trump crede că are ultimul cuvânt de spus în pacea din Ucraina

Comentariile liderului de la Washington dau impresia că soarta Ucrainei depinde de convingerea lui Trump că Zelenski va face suficiente concesii pentru a-l satisface, în contextual în care uneori a părut să se incline mai mult spre Rusia. În ultimul timp, Trump și-a pierdut răbdarea cu negocierile de pace, cu toate că Ucraina a fost în majoritatea timpului deschisă la dialog iar Rusia a făcut puține mișcări în privința aceasta.

„Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine și cu [Vladimir] Putin”, a spus Trump, adăugând că se așteaptă să vorbească cu liderul rus „în curând”, a declarat președintele Statelor Unite.

Comentariile lui Trump au venit la o zi după ce Zelenski a avut o discuție telefonică cu trimisul special Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui, convorbire pe care președintele Ucrainei a numit-o „o conversație bună”.

Întâlnirea lui Zelenski, pe lângă garanțiile de securitate, se va concentra și pe gestionarea centralei nucleare de la Zaporijia și controlul teritorial asupra Donbasului, teritoriile estice revendicate de Moscova. Planul lui Zelenski, pe care oficialii ucraineni l-au descris ca o încercare de a da dovadă de flexibilitate fără a ceda teritoriu, a primit puține reacții publice din partea Washingtonului.

