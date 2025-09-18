(P) Infrastructură 5 a finalizat o nouă lucrare de asfaltare pe Șoseaua Progresului

Primăria Sectorului 5 anunță că a mai finalizat o lucrare de asfaltare, prin Compartimentul Infrastructură.

Asfaltarea a fost finalizată pe Șoseaua progresului, în zona Năsăud din Sectorul 5.

„O nouă lucrare finalizată!

Am încheiat intervențiile din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, unde infrastructura era deteriorată și crea disconfort cetățenilor, dar și probleme de siguranță rutieră.

Am refăcut carosabilul și trotuarele, iar acum zona are funcționalitate optimă, asigurând un trafic mai sigur și condiții mai bune pentru toți participanții la trafic.”