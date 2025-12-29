Prima pagină » Actualitate » „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP

29 dec. 2025, 15:49, Actualitate
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
Fostul jurnalist Ionel Stoica a fost numit consilier al Ralucăi Rogoz, cea care a fost „unsă” zilele trecute de către Ilie Bolojan ca șefă la Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP). În ultimii ani, Stoica, ziaristul preferat al Laurei Codruța Kovesi, s-a tot plimbat prin mai multe funcții publice, cea mai controversată fiind cea de șef al comunicării la Primăria Sectorului 1, pe vremea primăriței Clotilde Armand. La rândul ei, Raluca Rogoz a fost șefa achizițiilor pe vremea lui Armand și ar fi menționată într-un raport al Curții de Conturi care este trimis la DNA.

Fostul șef al departamentului de comunicare de la Primăria Sectorului 1 a fost numit consilier al șefei ANAP, Raluca Rogoz.

Fostul jurnalist Ionel Stoica este omul din spatele postărilor scandaloase și cu atacuri politice extrem de contondente pe care Clotilde Armand le făcea pe vremea când era primar, iar Sectorul 1 zăcea în gunoaie și era asaltat de șobolani.

De altfel, în funcția de șef al comunicării de la Sectorul 1, Ionel Stoica s-a remarcat prin atacuri al adresa consilierilor PNL și PSD, fiind practic „trompeta” useristă a edilului Armand.

Ionel Stoica, în campanie alături de Cătălin Drulă

În ceea ce o privește pe Raluca Rogoz, aceasta ar fi menționată într-un raport Curții de Conturi trimis la DNA, realizat pe vremea când era șefa achizițiilor în mandatul lui Clotilde Armand. Potrivit unor surse, aceasta ar fi continuat să încheie contracte subsecvente la acordurile cadru, asta după ce administrației de la Sectorul 1 i s-a comunicat prin proiectul de raport că acordurile cadru nu ar fi fost atribuite legal și trebuie anulate.

Mai mulți lideri USR, intrigați de numirea Ralucăi Rogoz la ANAP

Raluca Rogoz ocupă de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu rang de secretar de stat.

Anterior, Rogoz a ocupat poziția de expert parlament la Senatul României, camera superioară a Parlamentul, în perioada în care în fruntea instituției se afla Anca Dragu, la acel moment parlamentar USR-PLUS. Deși a obținut un procent de numai 10% la alegerile parlamentare din 2024, USR a bifat mai multe ministere importante, printre care cel de la Externe, Apărare sau Economie.

Presa a scris zilele trecute că sunt nemulțumiri în rândul unor lideri USR după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Raluca Rogoz, în Ajun de Crăciun, la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), o instituție-cheie în statul român, potrivit G4Media.

Dominic Fritz, președintele USR, este acuzat de colegi că ia decizii în mod autoritar, împreună cu un grup foarte restrâns de membri USR și că deciziile pe care acesta le ia sunt puse pe masa Biroului Național pentru a fi votate.

Blonda lui Ilie Bolojan. Premierul a făcut o numire surpriză, pe filieră USR, la conducerea Achizițiilor Publice

