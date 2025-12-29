Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul

Un raport științific oficial pentru guvernul britanic arată pentru ce scenarii trebuie să se pregătească Marea Britanie în ceea ce privește schimbările climatice. Acesta afirmă că măsurile de adaptare de până în prezent sunt inadecvate, acoperind doar scenarii de încălzire de până la două grade Celsius. Dar sunt posibile evoluții și mai extreme.

Oamenii de știință spun că guvernul trebuie să se pregătească pentru o creștere improbabilă, dar „posibilă” a temperaturii de patru grade Celsius în medie și o creștere asociată a nivelului mării de până la doi metri. Dar aceasta este doar una dintre posibilitățile care s-ar putea întâmpla din cauza climei instabile. Celălalt scenariu extrem este prăbușirea curenților oceanici din Atlantic, ceea ce ar provoca o răcire de până la șase grade.

La ce se pot aștepta insularii

Ambele scenarii sunt improbabile, ambele sunt legate de așa-numitele puncte de basculare climatice și ambele se află la limita a ceea ce s-ar putea întâmpla cu clima britanică până la sfârșitul secolului. Acestea fac parte dintr-un raport pe care oamenii de știință britanici l-au întocmit pentru guvernul de acolo pentru a pregăti mai bine Marea Britanie pentru viitor și pentru riscurile pe care acesta le va aduce.

Scenarii improbabile, dar nu imposibile

Mai degrabă decât niște prognoze meteo, autorii spun că această analiză este similară cu evaluările riscurilor de securitate națională sau cu testele de stres efectuate de experții Băncii Angliei asupra sistemului financiar. De asemenea, ei compară situația cu predicția unei invazii rusești deschise a Ucrainei, care a avut loc în cele din urmă în februarie 2022. „Nu puteam ști care era probabilitatea unei invazii rusești a Ucrainei, dar puteam spune care ar putea fi consecințele”, spun ei.

Cele mai pesimiste scenarii ar putea fi folosite ca bază pentru construirea de infrastructură, cum ar fi orașe noi, centrale nucleare și sisteme de drenaj urban, au spus ei.

Analiza a fost publicată în revista Earth’s Future. Autorii cercetării sunt experți de la Met Office-ul din Marea Britanie. Cele mai pesimiste scenarii se bazează pe o combinație de experiență observată și istorică, simulări pe computer și teorie.

Deși autorii, cu abordarea lor de „asigurare”, nu oferă probabilități ale evenimentelor, ei spun ce ar trebui să se întâmple pentru ca scenariile să se producă.

Caniculă în Anglia?

Cel mai rău scenariu posibil, o încălzire globală de peste patru grade Celsius până în 2100, ar putea apărea dacă măsurile de protecție a climei eșuează sau dacă apar reacții puternice. Acesta este termenul dat unor procese precum dispariția pădurii amazoniene, care eliberează vastele sale stocuri de carbon, ceea ce, la rândul său, duce la o încălzire suplimentară, care, la rândul său, dăunează mai mult pădurilor. Acest lucru ar duce la valuri de căldură extreme și prelungite și la secete, care ar lovi și Marea Britanie în timpul verii.

Poate părea oarecum contraintuitiv că temperaturile ar putea crește și cu aproximativ 0,75 grade dacă poluarea industrială ar fi redusă semnificativ. Acest lucru se datorează faptului că particulele de aerosoli provenite din arderea cărbunelui și a combustibililor grei împiedică lumina soarelui să ajungă la suprafață – la fel cum Pământul a fost ușor încălzit prin interzicerea arderii celor mai murdari combustibili marini.

Răcirea Europei ca posibil impact al încălzirii globale

Posibila prăbușire a principalului curent oceanic, așa-numita Circulație Meridională Atlantică de Răsturnare sau AMOC, din care face parte Curentul Golfului, adaugă o mare incertitudine scenariilor. Aceasta slăbește în mod demonstrabil și, dacă continuă și se agravează, ar livra Europei mult mai puțină căldură decât a făcut-o până acum.

Dacă ar începe cu adevărat să se prăbușească în jurul anului 2030, ar putea duce la o răcire a Regatului Unit cu șase grade întregi.

„Agricultura s-ar confrunta cu dificultăți uriașe, iar resursele de apă s-ar schimba complet”, au descris oamenii de știință impactul. „Sistemele noastre de încălzire și energie electrică ar fi complet luate prin surprindere de schimbarea cererii de energie pe timpul iernii. Nu s-ar întâmpla peste noapte, dar ar avea impacturi uriașe.”

Planuri de adaptare

Cel mai detaliat raport similar al Camerei Lorzilor de până acum, din 2021, a avertizat că nu se acordă suficientă atenție riscurilor cu probabilitate scăzută, dar cu impacturi potențial mari.

Comitetul pentru Schimbări Climatice, un organism consultativ independent al guvernului, a declarat că Regatul Unit trebuie „să se adapteze la un viitor cu temperaturi cu două grade mai mari și să evalueze riscurile cu până la patru grade”. Planurile de adaptare publicate în 2023 au fost criticate ca fiind „foarte slabe”.

„Schimbările climatice se află în centrul agendei acestui guvern, atât pentru adaptarea la viitor, cât și pentru a deveni o superputere a energiei curate”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului pentru The Guardian.

„Este vital ca Regatul Unit să fie pregătit pentru impacturi, iar noi ajutăm comunitățile locale să își sporească rezistența, inclusiv prin construirea a nouă baraje noi și o investiție guvernamentală record de 10,5 miliarde de lire sterline în noi apărări împotriva inundațiilor, care vor proteja aproape 900.000 de proprietăți până în 2036.”

