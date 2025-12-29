Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ

Un sondaj Gallup recent a constatat că numărul adulților care consumă alcool a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 90 de ani. Puțin peste jumătate (54%) mai spun că beau. Această scădere este de la 58% în 2024 și 62% în 2023.

Același sondaj a constatat, de asemenea, că și consumul săptămânal de alcool ar putea scădea. În rândul celor care beau alcool, consumul mediu săptămânal va scădea la 2,8 în 2025, față de 3,8 în 2024 și aproape 4 în ultimii șapte ani.

Între timp, un sondaj Gallup anterior a constatat că generațiile mai tinere (gândiți-vă la Generația Z și tinerii mileniali) ar putea fi motorul acestei tendințe, deoarece mai puțin de două treimi (62%) dintre tinerii adulți (sub 35 de ani) au declarat că nu beau alcool, față de 72% acum douăzeci de ani.

Generația baby boom, campioni la consum

Oamenii de știință de la Universitatea Flinders au descoperit că tinerii australieni născuți între 1997 și 2012 sunt de 17 ori mai predispuși să se abțină de la alcool decât membrii generației baby boom (1946-1965). Chiar și cei care aleg să consume alcool beau, în general, mai puțin decât colegii lor mai în vârstă – o tendință observată atât la mileniali, cât și la Generația Z.

Între timp, în Marea Britanie, agențiile de știri au raportat că consumul mediu de alcool pe persoană va scădea la 10,2 în 2024 – față de 14 cu două decenii în urmă.

Ce se află în spatele acestei tendințe? Cercetătorii de la Universitatea Flinders citează o serie de factori, unii pozitivi (cum ar fi creșterea gradului de conștientizare a sănătății) și alții mai puțin (cum ar fi creșterea costului vieții). Experții subliniază, de asemenea, că noua normalitate de a consuma mai puțin alcool reduce și presiunea de a se integra.

Sondajul Gallup din 2023 evidențiază, de asemenea, preocupări legate de sănătate și indică, de asemenea, schimbările demografice și trecerea la alte substanțe ca factori suplimentari

Același sondaj a constatat că, în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, consumul de canabis aproape s-a dublat din 2013.

