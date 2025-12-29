Prima pagină » Comunicate de presă » DESCOPERĂ.ro, site-ul preferat al pasionaților de Știință și Tehnologie din România!

29 dec. 2025, 15:12, Comunicate de presă
DESCOPERĂ.ro a fost cel mai citit site de știri din Știință și Tehnologie în ziua de duminică, 28 decembrie 2025, astfel demonstrând încă o dată, la final de an, că românii sunt pasionați de tot ce înseamnă inovație și că vor să știe cât mai multe despre lumea în care trăim.

Astfel, conform datelor înregistrate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), în ziua de 28 decembrie 2025, platforma DESCOPERĂ.ro a fost accesată de 115.094 de cititori unici la nivel global. La nivel național, DESCOPERĂ.ro a continuat să fie lider în categoria Știință și Tehnologie cu 98.655 de cititori unici.

Cu acest prilej, echipa redacțională dorește să mulțumească cititorilor DESCOPERĂ.ro pentru atenția cu care ne urmăriți! Este cu adevărat un privilegiu să fim cel mai urmărit site de Știință și Tehnologie din România!

Revista DESCOPERĂ.ro a fost înființată în aprilie 2003, iar încă de la început echipa editorială și-a propus să construiască cea mai dinamică și mai importantă revistă de popularizare a științelor din România, aducând cititorilor români informații inedite din cele mai variate domenii ale științei, tehnologiei, istoriei, culturii și naturii.

Astăzi, DESCOPERĂ.ro continuă să fie cel mai mare site de popularizare a științelor și de cultură generală din România. Pentru a-și îndeplini această misiune, articulată în sloganul E LUMEA TA!, portalul DESCOPERĂ.ro aduce zilnic cele mai noi știri din cele mai fascinante domenii științifice, investighează și analizează amănunțit fenomene controversate, invenții sau descoperiri din secolul XXI, dar și din trecut, și își invită urmăritorii să exploreze și să se pronunțe asupra articolelor bine documentate.

Echipa DESCOPERĂ.ro este coordonată de Adrian Artene – Director Editorial, Ioana Scholler – Redactor-șef, fiind completată de o echipă de redactori și colaboratori dedicați, formată din Ștefan Trepăduș, Mihaela Horchidan, Mihaela Stoica, Mioara Enache și Roxana-Ioana Ancuța.

DESCOPERĂ.ro face parte din ARCMEDIA, cel mai complex si variat grup de publishing din România care reunește sub un singur brand multe dintre cele mai notorii și respectate publicații din piața românească. Astfel, în portofoliul ARCMEDIA se regăsesc publicații precum CANCAN, Ciao, ProSport, Gândul, Promotor, „Ce se întâmplă, doctore?”, DESCOPERĂ.ro, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi și Apropo, la care s-au adăugat ulterior agenția de știri Mediafax și agenția Mediafax Foto, în ianuarie 2025, și G4Media, G4Food, TechRider, Economedia si Pets&Cats.

Cele mai noi