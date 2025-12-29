O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume

O kendamă Louis Vuitton a fost listată zilele trecute pe eBay la prețul de 1.300 de dolari, însă este sau nu cea mai scumpă de pe piață?

O kendamă Louis Vuitton aurie a apărut pe platformele de revânzare și este prezentată ca fiind „cea mai scumpă kendamă din lume”. Totuși, în lipsa certificatului de autenticitate și absența documentelor oficiale, valoarea reală a piesei este pusă la îndoială. Prețul ridicat nu garantează automat că obiectul este unul autentic sau recunoscut în comunitatea colecționarilor.

Cea mai scumpă kendamă din lume

Produsul este prezentat sub denumirea de „VIP Exclusive Kendama 3 Piese Auriu LV Auth SW 1212M”, are aproximativ 17,5 centimetri și un finisaj auriu predominant. Materialul din care este făcută nu este precizat, iar în descriere este menționat faptul că prezintă zgârieturi minore și vopsea desprinsă. Lipsa unei fișe tehnice oficiale, dar și a informațiilor detaliate reprezintă un mare dezavantaj pentru pasionații de colecții.

Obiectul nu este însoțit de niciun certificat de autenticitate emis de Louis Vuitton sau de un organism recunoscut. Singura garanție este declarația vânzătorului că produsul ar fi „100% autentic și original”. Pentru un obiect exclusivist și de lux, o asemenea confirmare verbală nu este suficientă și nu asigură valoarea reală a piesei.

Kendamele folosite de jucătorii profesioniști precum Bonz Atron sau Yasu Chiba costă de obicei între 80 și 200 de dolari, mult mai scumpe decât modelele standard. Ele se remarcă prin echilibru perfect, lemn de calitate superioară, finisaje netede și greutate optimizată, care permit execuții precise și trick-uri complexe, oferind performanță și durabilitate superioare celor obișnuite.

Cât costă kendamele de colecție

Fenomenul kendama a cunoscut o popularitate rapidă la nivel global și a depășit statutul de joc simplu tradițional japonez. Competiții internaționale și colecții de ediții limitate au transformat kendama într-un obiect de cult. Pasiunea pentru performanță, estetica pieselor și dorința de a deține exemplare rare au creat o adevărată piață de colecționari și trenduri virale online.

Alte exemplare rare au fost vândute la sume considerabile. De exemplu, o kendama din aur de 18 karate, creată de prieteni ai artistului CRBL, cântărind aproximativ 43 de grame, a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 5.000 de euro. Aceste piese sunt realizate mai mult ca obiecte de colecție sau expresii artistice decât pentru joc, iar valoarea lor depășește semnificativ prețul mediu al kendamelor standard sau al edițiilor limitate.

