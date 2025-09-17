(P) Administrația Sectorului 5 amenajează rampe de acces în blocuri, pentru persoanele cu handicap

Administrația Sectorului 5, prin Compartimentul Infrastructură, amenajează rampe de acces în bloc pentru persoanele cu handicap. Primarul Vlad Popescu Piedone a publicat informații referitoare cu străzile pe care s-au executat astfel de lucrări.

În cadrul programului derulat la nivelul Sectorului 5, „Accesibilitate pentru toți”, șefii administrației au dispus amenajarea de rampe pe mai multe străzi din sector

„Accesibilitate pentru toți Am finalizat încă două rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, amplasate pe străzile Ileana Cosânzeana și Nedeleanu Ion. Prin aceste lucrări, ne dorim să sprijinim comunitatea locală și să oferim condiții mai bune de acces și siguranță pentru toți locatarii. Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, amplasate pe Aleea Livezilor și Str. Mihail Cioranu!”, a anunțat primarul Vlad Popescu Piedone.

