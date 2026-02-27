Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5

(P) Infrastructură 5: Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5

27 feb. 2026, 16:07, Diverse
(P) Infrastructură 5: Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5
Galerie Foto 5

Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate.

În ultimele zile, echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat noi lucrări de reparații locale pe străzile Mihail Mirinescu, Gorjului și Jiliste nr. 1.

„Continuăm să îmbunătățim infrastructura din sectorul nostru!

Am realizat reparațiile necesare pentru asigurarea traficului în condiții optime, creșterea siguranței, confortului pietonilor și implicit șoferilor”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Infrastructură 5: Intervenție promptă pe Strada Teodor Dragu

(P) Infrastructură 5: Noi rampe pentru persoanele cu dizabilități în Sectorul 5

Recomandarea video

Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cât timp ar putea trăi pe Marte microbii de pe Pământ?
SCANDAL Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea, la Uzina Sadu: „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”
17:35
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea, la Uzina Sadu: „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”
TRADIȚIE Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
17:12
Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
REACȚIE Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
17:11
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
FLASH NEWS Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
17:07
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene

Cele mai noi

Trimite acest link pe