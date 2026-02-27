(P) Infrastructură 5: Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5

Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate.

În ultimele zile, echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat noi lucrări de reparații locale pe străzile Mihail Mirinescu, Gorjului și Jiliste nr. 1.

„Continuăm să îmbunătățim infrastructura din sectorul nostru! Am realizat reparațiile necesare pentru asigurarea traficului în condiții optime, creșterea siguranței, confortului pietonilor și implicit șoferilor”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

