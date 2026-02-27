Prima pagină » Social » Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 

Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 

27 feb. 2026
Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 

Luna martie vine cu două mari sărbători importante cu cruce roșie: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Buna Vestire. 

Care sunt zilele cu cruce roșie în martie 

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia se sărbătoresc pe 9 martie. În acea zi se face pomenirea mucenicilor care au pătimit în lacul Sevastiei, relatează romaniatv.net. 

De asemenea, pe 25 martie credincioșii sărbătoresc Buna Vestire sau Blagoveștenia. Ziua aceasta marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Mântuitor. 

Chiar dacă sărbătoarea este în Postul Paștelui, Buna Vestire este marcată drept o zi cu dezlegare la pește. De asemenea, în fiecare duminică din post la Biserică se oficiază slujbe speciale, precum Canonul cel Mare sau Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.  

9 martie: Duminica Ortodoxiei (prima duminică a Postului Mare).
16 martie: Duminica Sfântului Grigorie Palama.
23 martie: Duminica Sfintei Cruci.
30 martie: Duminica Sfântului Ioan Scărarul. 

Pe lângă aceste sărbători, luna martie este una plină de tradiții și obiceiuri populare.  

1 Martie: Mărțișorul, simbolul renașterii naturii.
8 Martie: Ziua Internațională a Femeii.
17 Martie: Alexiile sau Ziua Șarpelui 

Superstiții și obiceiuri în luna martie 

Dacă în Mărţişor nu poţi semăna ovăzul de ploi multe, nici toamna nu vei putea semăna grâul de ploi multe sau dacă va cânta cucul în Martie, anul va fi bogat, acestea sunt unele dintre superstițiile legate de a treia lună a anului.
Altă superstiţie spune că dacă Martie-i cu rouă, după Paşti mult plouă. În lună Martie se culeg primele flori de primăvară bune de leac, dar mai ales se fac pregătiri pentru ritualurile de magie de peste an: se culege urzică, cea dintâi buruiană care te scapă de boala şi iarbă-mare, iar şarpele prins în Martie este descântător şi fermecător; prelucrat cu „ştiinţa” babelor, el îţi poate spune cum o cheamă pe fiecare buruiană sau este bun ca leac în dragoste. Mai există superstiţia că cine are „gutunar” (răceală, guturai) în luna lui Martie, va fi sănătos peste an. 

Mărțișor și mucenici 

Între 1 și 9 Martie există și câteva obiceiuri care au născut superstiții: Luna începe cu sărbătoarea Mărţişorului, pe 1 Martie, eveniment cunoscut doar în arealul balcanic, în mod special în ţara noastră şi la vecinii bulgari. Pe 1 Martie oamenii își aleg câte o zi din așa-numitele Babe, care le arată cum va fi viața lor în anul acela, luminoasă, noroasă sau posomorâtă. 

