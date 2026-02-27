Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP.

Jurnalistul Moise Guran reacționează în scandalul declanșat de anunțul AEP că a sesizat Parchetul cu privire la o serie de nereguli descoperite în campania electorală a lui Nicușor Dan. Moise Guran îi atrage președintelui ales că lunga sa explicație de astăzi nu se susține. Jurnalistul a remarcat și un dublu standard al autorităților în ceea ce privește cazurile în oglindă Călin Georgescu – Nicușor Dan.

Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat, încă din aprilie 2025, o sesizare către Parchetul General cu privire la sursa banilor folosiţia în campania la prezidenţiale a lui Nicuşor Dan. Astăzi, controversa s-a aprins din nou.

În aprilie 2025, când s-a autoesizat AEP, Nicușor Dan nu avea încă imunitate

Jurnalistul Moise Guran îi atrage președintelui ales că explicația sa, care invocă precedentul finanțării campaniei lu i Călin Georgescu (Detalii AICI ) nu se susține, argumentând după cum urmează:

„Președintele poate avea dreptate când spune că AEP nu vede probleme nici când acestea se văd din Lună (cazul Georgescu), dar greșește când spune că „problema nu este persoana” sa.

Ba da! Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate. Ulterior plângerii AEP, persoana sa a devenit președinte, iar Parchetul nu poate deschide o cercetare care chiar așa se cheamă – „in personam”. Nu zic că a făcut ceva ilegal, dar faptul că se judecă în civil/contencios cu AEP este un mod înșelător de a prezenta lucrurile, căci asta nu are legătură cu o investigație penală (probabil oprită, deși ea putea continua cel puțin in rem, adică asupra faptelor)”.

Dublu standard? „Georgescu fix pe aceeași infracțiune este cercetat”

În finalul mesajului său de pe contul de socializare, influencerul remarcă faptul că, într-un caz similar de suspiciuni legate de finanțarea campaniei sale electorale, Călin Georgescu este anchetat regulat, dar Parchetul General nu observă cazul Nicușor Dan. Dacă acesta ieșea președinte ca Nicușor Dan, probabil anchetele penale nu ar fi existat, conchide Moise Guran.

„Poate zice și Parchetul General ceva, mai ales că, or fi alte fapte, dar Georgescu fix pe aceeași infracțiune este cercetat. Cu ce credibilitate va mai prezenta Nicușor Dan faptele lui Georgescu? Cât îl vor crede susținătorii acestuia? Câți nu se vor întreba dacă anchetarea lui Georgescu s-ar fi oprit dacă acesta ieșea președinte (pe motive de imunitate) dar ar fi continuat anchetarea lui Dan?

Deci una a fost anunțul AEP din aprilie, alta știrea privind nedecontarea unor sume și procesul civil de acum patru luni, altul este tabloul de azi”.

