16 feb. 2026, 13:39, Diverse
(P) Infrastructură 5: Noi rampe pentru persoanele cu dizabilități în Sectorul 5
Societatea Infrastructură 5 continuă intervențiile menite să transforme sectorul într-un spațiu mai accesibil și prietenos pentru toți locuitorii sectorului. În această perioadă, echipele Infrastructură Sector 5 derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități.

„Lucrăm constant pentru a transforma sectorul într-un spațiu accesibil tuturor. În această perioadă, echipele noastre derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități”, transmit reprezentanții Infrastructură Sector 5 pe Facebook.

Intervențiile sunt în plină desfășurare în următoarele zone:

  •  Aleea Vicina nr. 3
  • Calea Rahovei nr. 360
  • Zamfir Olaru nr. 2A

Potrivit administrației locale, aceste rampe sunt vitale pentru facilitarea accesului în clădiri, oferind locuitorilor cu nevoi speciale un grad mai ridicat de autonomie și siguranță.

