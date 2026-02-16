(P) Infrastructură 5: Noi rampe pentru persoanele cu dizabilități în Sectorul 5

Societatea Infrastructură 5 continuă intervențiile menite să transforme sectorul într-un spațiu mai accesibil și prietenos pentru toți locuitorii sectorului. În această perioadă, echipele Infrastructură Sector 5 derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități.

„Lucrăm constant pentru a transforma sectorul într-un spațiu accesibil tuturor. În această perioadă, echipele noastre derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități”, transmit reprezentanții Infrastructură Sector 5 pe Facebook.

Intervențiile sunt în plină desfășurare în următoarele zone:

Aleea Vicina nr. 3

Calea Rahovei nr. 360

Zamfir Olaru nr. 2A

Potrivit administrației locale, aceste rampe sunt vitale pentru facilitarea accesului în clădiri, oferind locuitorilor cu nevoi speciale un grad mai ridicat de autonomie și siguranță.

