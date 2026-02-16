(P) Infrastructură 5: Noi rampe pentru persoanele cu dizabilități în Sectorul 5

Societatea Infrastructură 5 continuă intervențiile menite să transforme sectorul într-un spațiu mai accesibil și prietenos pentru toți locuitorii sectorului. În această perioadă, echipele Infrastructură Sector 5 derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități.
„Lucrăm constant pentru a transforma sectorul într-un spațiu accesibil tuturor. În această perioadă, echipele noastre derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități”, transmit reprezentanții Infrastructură Sector 5 pe Facebook.
Intervențiile sunt în plină desfășurare în următoarele zone:
Potrivit administrației locale, aceste rampe sunt vitale pentru facilitarea accesului în clădiri, oferind locuitorilor cu nevoi speciale un grad mai ridicat de autonomie și siguranță.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
(P) Infrastructură 5: Noi lucrări de reparații pe mai multe străzi din Sectorul 5
(P) Intervenții ample de reparații locale în Sectorul 5: Echipele Infrastructură 5 acționează pe mai multe artere și zone rezidențiale