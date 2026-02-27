Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Ciorba de perișoare de post. Este un festin, nu o soluție de avarie. Nu ai voie s-o ratezi

27 feb. 2026, 17:37, Rețete
Imagine cu caracter ilustrativ: Envato

Ciorba de perișoare de post se prepară ușor și este foarte sățiosă. Această rețetă este soluția de lux, nu de avarie, pentru prânzurile din perioada Postului Paștelui.

Pentru această rețetă avem nevoie de morcovi, o rădăcină de pătrunjel și o felie de țelină. De asemenea, se mai folosesc ardei capia, ardei gras, dar și o varză tocată fin. Mai avem nevoie de ceapă, usturoi, o roșie și un strop de ulei.

Pentru prepararea perișoarelor vor folosi ciuperci champignon (deși ar fi de preferat ghebele, sau oricare ciupercă de pădure), făină albă (sau mai degrabă pesmet, absoarbe mai  bine), oregano uscat, pătrunjel tocat, sare și piper.

Începem prin a curăța legumele, după care le tocăm mărunt. Punem rădăcinoasele la fiert în apă rece, iar după ce încep să clocotească îndepărtăm spuma care se formează pentru a obține o zeamă limpede.

Spălăm ciupercile, le curățăm și le fierbem timp de aproximativ 10 minute în apă cu sare. După ce se fierb, trebuie să le scurgem bine de apă.

Între timp, călim în puținulei ceapa și usturoiul și adăugăm apoi ardeii, varza și roșia tăiată cuburi. Lăsăm legumele să se  înmoaie și să își elibereze aromele. Atenție să nu le prăjiți suficient.

După ce s-au fiert rădăcinoasele, adăugăm legumele călite în oală și completăm, dacă este nevoie, cu apă caldă.

După ce am pus la fiert legumele, începem să preparăm perișoarele din ciuperci. Tocăm bine ciupercile sau le pasăm cu ajutorul unui blender. Este foarte important să fie foarte bine scurse de apă pentru ca amestecul să nu fie prea moale.

Se pun ciupercile tocate într-un bol și se amestecă cu sare, piper, oregano și pătrunjel tocat. La final, adăugăm făina, care ajută la legarea compoziției. Amestecăm bine până se obține o pastă omogenă, din care se pot modela ușor perișoare.

Le formăm cu mâna și le adăugăm în oala cu ciorbă. Focul trebuie să fie mic pentru a evita destrămarea perișoarelor, Acestea vor fi gata când încep să se ridice la suprafața ciorbei.

După ce s-au fiert perișoarele, adăugăm sare și piper după gust, un praf de cimbru, iar la fina o legătură de pătrunjel proaspăt tocat.

