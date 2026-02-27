Șomaj în inima economică a Europei. La ce trebuie să se aștepte românii din această țară

Piața muncii din Germania rămâne în zona gri. Deși luna februarie aduce, de regulă, primele semne de relansare după iarnă, anul acesta schimbarea aproape că nu se vede. Numărul șomerilor a scăzut ușor față de ianuarie, dar rămâne peste pragul de trei milioane. Comparativ cu anul trecut, sunt chiar mai mulți oameni fără loc de muncă. În locul unei reveniri clare, datele arată mai degrabă o stagnare care se prelungește, preia Ziarul românesc de.

În februarie, numărul șomerilor a scăzut cu doar 15.000, ajungând la 3,07 milioane, după ce în ianuarie fusese atins nivelul de 3,085 milioane – cel mai ridicat pentru o lună ianuarie din 2014 și, totodată, cel mai mare din ultimii doisprezece ani. Rata șomajului a coborât ușor, cu 0,1 puncte procentuale, la 6,5%.

Relansare cu frâna de mână

Privite în detaliu, cifrele arată că nu este vorba despre o relansare reală. Ajustat sezonier, adică fără efectele specifice iernii, șomajul a crescut chiar cu 1.000 de persoane. Comparativ cu februarie anul trecut, sunt 81.000 de șomeri în plus. Șefa Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA) a declarat că piața muncii „nu prinde avânt nici la finalul pauzei de iarnă”. Potrivit acesteia, șomajul rămâne practic neschimbat și continuă să se situeze peste pragul de trei milioane.

În mod normal, sfârșitul iernii aduce noi angajări, mai ales în construcții sau în gastronomie. Anul acesta, însă, relansarea de primăvară lipsește aproape complet. Indicatorii arată o cerere reținută de forță de muncă și o prudență vizibilă în rândul angajatorilor.

Gradul de subocupare ajunge la 3,724 milioane de persoane, aproape la același nivel ca în urmă cu un an. Sunt raportate 638.000 de locuri de muncă vacante, o cifră aproape neschimbată. Deși indicele locurilor de muncă al agenției a crescut ușor, instituția avertizează că această evoluție este influențată de raportări punctuale de amploare, relatează BILD.

Presiune pe sistemul de sprijin social

Datele arată și o creștere a numărului de persoane care beneficiază de ajutor de șomaj. 1,111 milioane de oameni primesc indemnizație de șomaj, cu 76.000 mai mulți decât în aceeași lună a anului trecut.