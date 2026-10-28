(P) Infrastructură S5. Echipele Infrastructură S5 au intervenit pe strada Gorani

Echipele Infrastructură S5 au intervenit pe strada Gorani, unde au fost executate lucrări de reparații locale pentru remedierea zonelor degradate și îmbunătățirea condițiilor de circulație.

Intervenția a urmărit refacerea suprafețelor afectate și creșterea siguranței pentru participanții la trafic. Societatea se concentrează pe verificarea starii străzilor din Sectorul 5 și pe intervenția în funcție de necesitățile identificate în teren.

Fiecare lucrare contează pentru ei și prin aceste intervenții, contribuie la un sector mai sigur și mai bine întreținut pentru comunitate.