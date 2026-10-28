Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură S5. Echipele Infrastructură S5 au intervenit pe strada Gorani

(P) Infrastructură S5. Echipele Infrastructură S5 au intervenit pe strada Gorani

(P) Infrastructură S5. Echipele Infrastructură S5 au intervenit pe strada Gorani
Galerie Foto 11
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Echipele Infrastructură S5 au intervenit pe strada Gorani, unde au fost executate lucrări de reparații locale pentru remedierea zonelor degradate și îmbunătățirea condițiilor de circulație.

Intervenția a urmărit refacerea suprafețelor afectate și creșterea siguranței pentru participanții la trafic. Societatea se concentrează pe verificarea starii străzilor din Sectorul 5 și pe intervenția în funcție de necesitățile identificate în teren.

Fiecare lucrare contează pentru ei și prin aceste intervenții, contribuie la un sector mai sigur și mai bine întreținut pentru comunitate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Volkswagen a angajat 100 de oi pentru o misiune neobișnuită. De ce a apelat compania la această soluție
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește
Mediafax
Locul din Italia unde s-a născut celebrul Martini. Ce pot descoperi turiștii acolo
Click
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Cele mai dificile zodii din horoscop. Au un temperament exploziv și puțini reușesc să le intre în grații
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit o planetă de lavă cu o atmosferă surprinzătoare
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
FLASH NEWS România are termen până la 6 noiembrie să justifice miliarde de euro din PNRR. Ce cere Comisia Europeană
17:30
România are termen până la 6 noiembrie să justifice miliarde de euro din PNRR. Ce cere Comisia Europeană
EXCLUSIV Avertismentul lui Dumitru Dragomir: Suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei în dauna poporului român
17:28
Avertismentul lui Dumitru Dragomir: Suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei în dauna poporului român
SCANDAL Fostul procuror general al Ucrainei, fugit din țară în septembrie, acuză instituțiile anticorupție de la Kiev că pregătesc „acte de violență” împotriva sa. El susține că șefii NABU și SAP ar fi primit instrucțiuni chiar de la biroul prezidențial. Cum răspund cele două agenții
17:18
Fostul procuror general al Ucrainei, fugit din țară în septembrie, acuză instituțiile anticorupție de la Kiev că pregătesc „acte de violență” împotriva sa. El susține că șefii NABU și SAP ar fi primit instrucțiuni chiar de la biroul prezidențial. Cum răspund cele două agenții
FLASH NEWS Serbia ridică nivelul de alertă și sporește prezența poliției după un atac cu cuțitul lângă Ambasada Israelului din Belgrad
17:06
Serbia ridică nivelul de alertă și sporește prezența poliției după un atac cu cuțitul lângă Ambasada Israelului din Belgrad
ULTIMA ORĂ A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis
17:00
A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis
PROTEST Proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu, anunțate în noiembrie. Vor avea loc în Piața Victoriei. Cine sunt inițiatorii
16:59
Proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu, anunțate în noiembrie. Vor avea loc în Piața Victoriei. Cine sunt inițiatorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe