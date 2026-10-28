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România are termen până la 6 noiembrie să justifice miliarde de euro din PNRR. Ce cere Comisia Europeană

Olga Borșcevschi
România are termen până la 6 noiembrie să justifice miliarde de euro din PNRR. Ce cere Comisia Europeană
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România trebuie să transmită până la 6 noiembrie documentele prin care să demonstreze îndeplinirea țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care Comisia Europeană evaluează ultimele două cereri de plată, în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro și de circa 4,35 miliarde de euro.

Ce a discutat ministrul investițiilor cu oficialii UE

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a avut miercuri, la Bruxelles, o întâlnire de lucru cu vicepreședintele Comisiei Europeane, responsabil de coeziune și reforme, Raffaele Fitto, pentru a discuta soluțiile pentru recunoașterea de către Comisia Europeană a rezultatelor înregistrate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, dar și despre viitorul exercițiu financiar multianual 2028-2034.

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„Am discutat soluțiile pentru recunoașterea rezultatelor înregistrate în implementarea PNRR și am solicitat o abordare flexibilă, dar raportată strict la Decizia de Punere în Aplicare a Planului. Concret, solicităm ca rezultatele reale să poată fi demonstrate și recunoscute prin documentele oficiale și mecanismele de certificare care există deja în România. Subliniez faptul că PNRR este un program cu acoperire națională și impact social major. Din acest motiv, este foarte important pentru noi ca evaluarea să reflecte rezultatele concrete pe care PNRR le-a avut în România. Tocmai de aceea, prioritatea mea în acest moment este să găsim, împreună cu ministerele de linie și serviciile Comisiei Europene, soluțiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR la care are dreptul”, a explicat oficialul MIPE.

PNRR revizuit are o alocare de 20,1 miliarde de euro, din care aproximativ 13,5 miliarde de euro reprezintă granturi, iar restul împrumuturi. România a încasat până acum aproximativ 13,2 miliarde de euro.

În prezent, Comisia Europeană evaluează cererea de plată numărul 5 în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro și cererea de plată numărul 6, finală, în valoare de circa 4,35 miliarde de euro.

Discuțiile de la Bruxelles au vizat și programele finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, precum și viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

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