Serbia ridică nivelul de alertă și sporește prezența poliției după un atac cu cuțitul lângă Ambasada Israelului din Belgrad

Serbia își mărește prezența poliției în mai multe locații după ce un ofițer a împușcat un atacator în apropierea ambasadei Israelului la Belgrad, a declarat miercuri ministrul de interne demisionar al țării, Ivica Dacic, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc în timpul nopții, iar ofițerul implicat a suferit răni superficiale la cap, potrivit ministrului de interne.

„Un minor încă neidentificat, despre care se crede că provine din Šabac, a alergat spre un ofițer strigând «Allahu Akbar» și l-a atacat cu două cuțite”, a declarat Dacic.

În urma acestui incident, ministrul de interne a ridicat nivelul de amenințare din Serbia la cel mai înalt nivel și a anunțat o prezență sporită a poliției în mai multe localități. Circumstanțele atacului, inclusiv identitatea și motivul atacatorului, nu sunt clare deocamdată. Conform serviciilor de securitate din Serbia, tânărul se afla deja sub monitorizare, fiind cunoscut drept un susținător al organizației teroriste Statul Islamic (ISIS).

Acest incident vine pe fondul unei perioade de tensiuni politice în Serbia, unde guvernul sârb și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în fața mișcării de protest conduse de studenți la alegerile parlamentare.