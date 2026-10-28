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Proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu, anunțate în noiembrie. Vor avea loc în Piața Victoriei. Cine sunt inițiatorii

Proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu, anunțate în noiembrie. Vor avea loc în Piața Victoriei. Cine sunt inițiatorii
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Partidul Patrioții Poporului Român (PPR) a anunțat organizarea unor proteste în Piața Victoriei din București, în zilele de 14 și 15 noiembrie 2026, începând cu ora 12:00. Formațiunea susține că manifestațiile vor avea ca scop susținerea lui Călin Georgescu și apărarea libertăților cetățenești.

Potrivit mesajului publicat de partid, PPR a depus o notificare la Primăria Capitalei pentru organizarea celor două manifestații. Anunțul este însoțit de un afiș cu mesajul „Dreptate pentru Călin Georgescu”.

Sursa foto: Captură de ecran / Facebook.

PPR acuză încălcarea drepturilor lui Călin Georgescu

În mesajul de mobilizare, reprezentanții partidului afirmă că lui Călin Georgescu i-ar fi fost încălcate drepturile și susțin că situația acestuia ar putea avea consecințe asupra libertăților celorlalți cetățeni.

„Astăzi este vorba despre persecuția lui Călin Georgescu, dar mâine poate fi oricare român incomod pentru sistem, aflat exact în aceeași situație”, se arată în mesajul formațiunii.

PPR mai susține că lui Georgescu i-au fost puse sechestre pe proprietăți și că i-a fost anulat dreptul de a candida. Partidul prezintă aceste măsuri drept motive pentru organizarea protestelor.

Manifestațiile sunt programate pentru două zile consecutive

Conform anunțului, protestele sunt programate pe 14 și 15 noiembrie, de la ora 12:00, în Piața Victoriei din Capitală. Formațiunea face apel la susținătorii lui Călin Georgescu să participe la manifestații.

„Noi, Partidul PPR, suntem pregătiți să chemăm oamenii în stradă pentru libertatea lui Călin Georgescu și pentru libertatea noastră”, au transmis reprezentanții partidului.

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