Fostul procuror general al Ucrainei, fugit din țară în septembrie, acuză instituțiile anticorupție de la Kiev că pregătesc „acte de violență” împotriva sa. El susține că șefii NABU și SAP ar fi primit instrucțiuni chiar de la biroul prezidențial. Cum răspund cele două agenții

Fostul procuror general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, care a fugit din țară în luna septembrie, a declarat, miercuri, că șefii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și ai Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) au solicitat trimiterea unui grup în Austria pentru a comite „acte de violență” împotriva sa, presupus la ordinul Biroului Președintelui Ucrainei.

Din relatările presei ucrainene se înțelege că Ruslan Kravcenko a fugit în Austria, la Viena, și nu în capitala Franței, așa cum se specula în urmă cu o lună.

„Încă din septembrie, am primit informații conform cărora un grup de persoane fusese trimis să mă urmărească pentru a comite acte ilegale de violență împotriva mea. Mi s-a spus direct, la momentul respectiv, că șefii NABU și SAPO au solicitat trimiterea acestui grup.”

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Kravchenko a afirmat, de asemenea, că grupul primise ordine de la Biroul Președintelui.

„Știu, de asemenea, că ordinele adresate acestui grup au venit de la Biroul Președintelui. Cu toate acestea, pentru a preveni eventualele speculații, nu dispun încă de informații fiabile cu privire la persoana care a dat, mai exact, acel ordin ilegal. Conform informațiilor de care dispun, lui Torkotiuk i s-a promis o promovare în schimbul acestui lucru.”

Austria extrădează rareori cetățeni ucraineni în Ucraina, ceea ce face din aceasta un potențial refugiu pentru foștii oficiali ucraineni acuzați de corupție în țară. Mai mulți au căutat adăpost acolo, ceea ce complică eforturile Kievului de a-i aduce înapoi pentru a fi urmăriți penal. Declarația sa a venit după ce doi ofițeri ai serviciilor secrete militare ucrainene (HUR) au fost reținuți în Austria la începutul lunii octombrie, a relatat ziarul austriac Der Standard.

Fostul procuror general a părăsit Ucraina în noaptea de 13 spre 14 septembrie. Conform unui ordin semnat chiar de el, urma să petreacă cinci zile la Paris pentru a participa la audieri organizate sub egida Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) cu privire la copiii ucraineni. Cu toate acestea, numele său nu figura pe lista participanților la discuție.

Călătoria sa oficială s-a încheiat pe 18 septembrie. Mariana Haiovska, purtătoarea de cuvânt a Parchetului General, a declarat pentru „Ukrainska Pravda” că Kravchenko nu se întorsese la serviciu până pe 21 septembrie.

Reacția NABU

Biroul anticorupție din Ucraina respinge acuzațiile fostului procuror general Kravchenko.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a respins afirmațiile fostului procuror general Ruslan Kravchenko, potrivit cărora instituția ar fi fost implicată într-un complot menit să comită „acte de violență” împotriva sa, calificându-le drept o încercare de a obține protecție în străinătate.

„NABU și Oficiul Specializat Anticorupție (SAPO) consideră declarația fostului procuror general, care a părăsit în grabă Ucraina după ce NABU și SAPO au desfășurat Operațiunea Carthage, ca o încercare de a-și asigura protecția în țara în care se află în prezent.”

Biroul a subliniat că afirmațiile lui Kravchenko, potrivit cărora NABU și SAPO ar fi fost implicate în evenimentele descrise de acesta, sunt neadevărate.

Fostul procuror general nu a furnizat nicio dovadă care să-și susțină acuzațiile. De asemenea, nu a explicat de ce nu s-a întors în Ucraina după călătoria sa „în interes de serviciu“ de la începutul lunii septembrie.

Context

Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei pe 7 septembrie, pe fondul unei anchete desfășurate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

Pe 5 septembrie, cele două mari agenții independente anticorupție din Ucraina au declanșat o anchetă de proporții numită Operation „Cartagina”. Acestea au descoperit o rețea uriașă de centre de apel (call-centere) ilegale care escrocau oameni din întreaga lume și spălau milioane de dolari. S-a demonstrat că această întreagă rețea criminală era protejată la cel mai înalt nivel chiar din interiorul Biroului Procurorului General.

Pe 7 septembrie, pe fondul anchetei conduse de NABU și SAPO, Kravcenko și-a prezentat demisia din funcția de procuror general al Ucrainei.

În seara de duminică 13 septembrie, spre luni 14 septembrie, Ruslan Kravcenko, a părăsit țara. Publicația Ukrainska Pravda a relatat că procurorul general a plecat la Paris pentru cinci zile pentru a participa la un eveniment privind copiii din Ucraina. Cu toate acestea, numele său nu figura printre vorbitorii de pe ordinea de zi a evenimentului.

La scurt timp după plecarea sa, președintele Volodimir Zelenski a făcut apel la parlament să susțină demiterea lui Kravcenko din funcția de procuror general. Ulterior, Rada Supremă (parlamentul ucrainean) a aprobat demiterea lui Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general. Zelenski, a emis, pe 17 septembrie, un decret prin care l-a numit pe Anton Kovalski, șeful Parchetului regional din Hmelnițki, în funcția de procuror general interimar al Ucrainei.