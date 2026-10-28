Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Avertismentul lui Dumitru Dragomir: Suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei în dauna poporului român

Avertismentul lui Dumitru Dragomir: Suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei în dauna poporului român

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România are de pierdut din eforturile de susținere a Ucrainei în timpul războiului, dar va suferi și în perioada postconflict, a avertizat Dumitru Dragomir în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri. Fostul deputat PRM a explicat de ce țara noastră va resimți în continuare, direct în economie, sprijinul acordat țării vecine. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Românii suferă din cauza Ucrainei

Fostul patron de club de fotbal a mărturisit că a văzut pe viu, în special în mediul rural, cât de mult sunt afectați românii din cauza ajutorului semnificativ, militar și umanitar, dat Ucrainei.

Acuma suntem forțați, că suntem într-o Uniune Europeană, suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei. În dauna poporului român. Că ai noștri suferă enorm. Eu știu ce se întâmplă la țară, eu știu ce se întâmplă, a explicat Dragomir în studioul Gândul.

În continuare, fostul politician a afirmat că, personal, nu este de acord cu ajutorul dat transportului pentru cerealele Ucrainei și nici pentru blocarea Dunării.

Sunt niște lucruri, de exemplu nu dai voie la transportul cerealelor. Cerealele (n.r. – ucrainene) se opresc în România și îi omori pe ai noștri. Nu blochezi gurile Dunării”.

„Ordinul vine de la Franța și Germania”

În aceeași intervenție, cunoscutul om de fotbal și fost politician a mai remarcat că România este sub sfera de influență a Franței și Germaniei, care are unn rol direct în înstrăinărea resurselor naționale.

O parte din Deveselu l-am dat în altă parte, am auzit. Știți ce, s-au făcut greșeli. Ar trebui acum, avem energie din Marea Neagră, și aia a fost vândută la alții. Ăsta e ordinul Uniunii Europene, nu pleacă de la Nicușor sau doamna Țoiu. Ordinul vine, eu vă spun, de la Franța și Germania, care au dușmănia în oase (n.r. – contra Rusiei). Cât a fost Schroeder și Merkel, au luat energie ieftină de la ruși și și-au construit țara. Când au venit ăștiălalți, noua democrație a UE, s-a ales praful. Noi ar fi trebuit să fim în Europa înaintea Americii.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Dumitru Dragomir prevede vremuri grele pentru Nicușor Dan: Și-a făcut atâția dușmani din ai lui/L-ar mânca acum foștii susținători
16:43
Dumitru Dragomir prevede vremuri grele pentru Nicușor Dan: Și-a făcut atâția dușmani din ai lui/L-ar mânca acum foștii susținători
EXCLUSIV Dumitru Dragomir a găsit explicația pentru ce i se întâmplă lui Călin Georgescu: Păcatul lui este că a câștigat alegerile/Este total nevinovat
15:56
Dumitru Dragomir a găsit explicația pentru ce i se întâmplă lui Călin Georgescu: Păcatul lui este că a câștigat alegerile/Este total nevinovat
EXCLUSIV Rareș Bogdan dezvăluie care e marele lui vis: Vreau să fiu miliardar/Să am și mai multe milioane
08:00
Rareș Bogdan dezvăluie care e marele lui vis: Vreau să fiu miliardar/Să am și mai multe milioane
EXCLUSIV Rareș Bogdan sare în apărarea lui Călin Georgescu: „Nu am înțeles descinderea cu copii. Eu am doi copii și sunt foarte impresionat când văd copii care suferă”
07:00
Rareș Bogdan sare în apărarea lui Călin Georgescu: „Nu am înțeles descinderea cu copii. Eu am doi copii și sunt foarte impresionat când văd copii care suferă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir
18:12
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir
EXCLUSIV De ce nu îl place Rareș Bogdan pe Ilie Bolojan: Are suflet hain, negru/Nu vine cu o bomboană, o prăjitură/Vine numai cu dezastre
17:39
De ce nu îl place Rareș Bogdan pe Ilie Bolojan: Are suflet hain, negru/Nu vine cu o bomboană, o prăjitură/Vine numai cu dezastre
Mediafax
Navă care se îndrepta spre Constanța, lovită de trei drone în Marea Neagră! Atacul, chiar în timpul reuniunii miniștrilor Apărării la Sofia
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește
Mediafax
Nu o să-ți vină să crezi unde s-a născut celebrul Martini! Locul din Italia care atrage atenția turiștilor
Click
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate”
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Americanii se tem mai mult de Inteligența Artificială decât de cancer
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
ULTIMA ORĂ Ucraineanul suspectat de sabotajul de la uzina de armament Carfil a fost arestat în Polonia. Bărbatul a refuzat extrădarea în România
18:33
Ucraineanul suspectat de sabotajul de la uzina de armament Carfil a fost arestat în Polonia. Bărbatul a refuzat extrădarea în România
DECIZIE Casa Națională de Pensii Publice are un nou șef. Cine este Vasilica-Valentina Robu
18:26
Casa Națională de Pensii Publice are un nou șef. Cine este Vasilica-Valentina Robu
AGRICULTURĂ Argentina se îndreaptă spre un record al exporturilor de porumb. Problemele Ucrainei și scăderea livrărilor din Brazilia îi oferă un avantaj
18:26
Argentina se îndreaptă spre un record al exporturilor de porumb. Problemele Ucrainei și scăderea livrărilor din Brazilia îi oferă un avantaj
FLASH NEWS Cine este PPR, partidul care anunță proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu. Este condus de un fost deputat AUR, condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a bătut un șofer
18:23
Cine este PPR, partidul care anunță proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu. Este condus de un fost deputat AUR, condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a bătut un șofer
FLASH NEWS Consiliul Județean Prahova intervine în scandalul tabloului de Grigorescu evaluat la 3,5 lei. Cine răspunde
18:18
Consiliul Județean Prahova intervine în scandalul tabloului de Grigorescu evaluat la 3,5 lei. Cine răspunde
ULTIMA ORĂ Scandal în fața sălii de judecată unde se decide viitorul lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil au luat cu asalt Curtea de Apel. Jandarmii îndeamnă la calm
18:12
Scandal în fața sălii de judecată unde se decide viitorul lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil au luat cu asalt Curtea de Apel. Jandarmii îndeamnă la calm

Cele mai noi

Trimite acest link pe