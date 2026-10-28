România are de pierdut din eforturile de susținere a Ucrainei în timpul războiului, dar va suferi și în perioada postconflict, a avertizat Dumitru Dragomir în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri. Fostul deputat PRM a explicat de ce țara noastră va resimți în continuare, direct în economie, sprijinul acordat țării vecine. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Românii suferă din cauza Ucrainei

Fostul patron de club de fotbal a mărturisit că a văzut pe viu, în special în mediul rural, cât de mult sunt afectați românii din cauza ajutorului semnificativ, militar și umanitar, dat Ucrainei.

„Acuma suntem forțați, că suntem într-o Uniune Europeană, suntem forțați să participăm la dezastrul Ucrainei. În dauna poporului român. Că ai noștri suferă enorm. Eu știu ce se întâmplă la țară, eu știu ce se întâmplă”, a explicat Dragomir în studioul Gândul.

În continuare, fostul politician a afirmat că, personal, nu este de acord cu ajutorul dat transportului pentru cerealele Ucrainei și nici pentru blocarea Dunării.

„Sunt niște lucruri, de exemplu nu dai voie la transportul cerealelor. Cerealele (n.r. – ucrainene) se opresc în România și îi omori pe ai noștri. Nu blochezi gurile Dunării”.

„Ordinul vine de la Franța și Germania”

În aceeași intervenție, cunoscutul om de fotbal și fost politician a mai remarcat că România este sub sfera de influență a Franței și Germaniei, care are unn rol direct în înstrăinărea resurselor naționale.