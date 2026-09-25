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(P) Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. a efectuat lucrări pe străzile Topologului și Valdemar Lăscărescu

(P) Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. a efectuat lucrări pe străzile Topologului și Valdemar Lăscărescu
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Nu fac pauză nicicând și rămân constant implicați acolo unde este nevoie de intervenții!

De această dată, echipele Societății Infrastructură S5 S.A. au lucrat pe străzile Topologului și Valdemar Lăscărescu, unde au fost realizate reparații la nivelul carosabilului și al trotuarelor, în zonele care prezentau degradări.

Intervențiile au fost executate comform reglemetărilor în vigoare, s-au realizat punctual itervențiile, în funcție de situația identificată în teren, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de circulație și de a menține infrastructura rutieră și pietonală într-o stare corespunzătoare.

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