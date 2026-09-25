Fără examen de admitere organizat la liceu. Nicușor Dan a promulgat legea care le interzice

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care elimină posibilitatea liceelor de a organiza propriile examene de admitere, suplimentar față de Evaluarea Națională. Actul normativ modifică articolul 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și pune capăt unui sistem de admitere care urma să permită colegiilor să organizeze concursuri pentru o parte dintre locurile disponibile.

Liceele nu vor mai putea organiza examen separat

Legea învățământului preuniversitar adoptată în 2023 introdusese posibilitatea ca anumite licee să organizeze un concurs propriu de admitere pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Aplicarea sistemului fusese însă amânată, iar în Parlament a fost depusă o inițiativă pentru o nouă prorogare, cu doi ani, a termenului.

În timpul dezbaterilor din Camera Deputaților a fost adoptat însă un amendament prin care s-a mers mai departe decât simpla amânare: posibilitatea organizării examenului suplimentar a fost eliminată. Plenul Senatului a adoptat, în 8 septembrie, cu 104 de voturi ”pentru” şi trei abţineri, eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar faţă de Evaluarea Naţională.

Posibilitatea introducerii examenelor proprii criticată de Organizația Salvați Copiii România

Organizaţia Salvaţi Copiii România a transmis că posibilitatea unităţilor de învăţământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu favorizează menţinerea inechităţilor din educaţie şi creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditaţii copiilor.

Potrivit unei consultări realizate de Salvați Copiii în rândul elevilor cu vârste între 10 și 17 ani, 43% dintre respondenți au declarat că fac meditații. Proporția ajungea la 57% în rândul elevilor de vârstă gimnazială, iar dintre copiii care urmau meditații, 55% se pregăteau suplimentar la cel puțin două materii.

Organizația argumenta că introducerea unor discipline și forme suplimentare de examinare ar putea crește atât numărul meditațiilor, cât și costurile suportate de familii.