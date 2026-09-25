Curs valutar vineri, 25 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât valorează gramul de aur

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 25 septembrie, noile cotații pentru principalele monede. Leul s-a apreciat în raport cu euro, dolarul american și lira sterlină.

În schimb, gramul de aur s-a scumpit cu peste 4 lei și se apropie din nou de pragul de 640 de lei.

Moneda europeană a coborât vineri la 5,2718 lei, de la 5,2770 lei la precedenta ședință. Scăderea este de 0,0052 lei, echivalentul a aproximativ 0,10%. Euro se îndepărtează astfel de maximul atins miercuri, 23 septembrie, când BNR anunțase o cotație de 5,2788 lei.

Dolarul american a pierdut, la rândul său, teren în fața leului. BNR a stabilit pentru vineri un curs de 4,6289 lei pentru un dolar, în scădere cu 0,0106 lei față de cotația precedentă de 4,6395 lei.

Și francul elvețian s-a depreciat semnificativ. Acesta a coborât de la 5,6067 lei la 5,5798 lei, ceea ce înseamnă o diferență de aproape trei bani.

Lira sterlină a fost cotată vineri la 6,1282 lei, față de 6,1368 lei în ședința precedentă.

Principalele cotații anunțate vineri de BNR sunt:

1 euro – 5,2718 lei

1 dolar american – 4,6289 lei

1 franc elvețian – 5,5798 lei

1 liră sterlină – 6,1282 lei

Gramul de aur se scumpește cu peste 4 lei

În timp ce principalele valute au pierdut teren în raport cu leul, aurul a mers în direcția opusă. BNR a stabilit vineri un preț de 638,7919 lei pentru un gram de aur, în creștere cu aproximativ 4,13 lei față de ședința precedentă, când gramul fusese cotat la 634,6613 lei.

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