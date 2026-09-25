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Curs valutar vineri, 25 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât valorează gramul de aur

Elena Popescu
Curs valutar vineri, 25 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât valorează gramul de aur
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Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 25 septembrie, noile cotații pentru principalele monede. Leul s-a apreciat în raport cu euro, dolarul american și lira sterlină.

În schimb, gramul de aur s-a scumpit cu peste 4 lei și se apropie din nou de pragul de 640 de lei.

Moneda europeană a coborât vineri la 5,2718 lei, de la 5,2770 lei la precedenta ședință. Scăderea este de 0,0052 lei, echivalentul a aproximativ 0,10%. Euro se îndepărtează astfel de maximul atins miercuri, 23 septembrie, când BNR anunțase o cotație de 5,2788 lei.

Dolarul american a pierdut, la rândul său, teren în fața leului. BNR a stabilit pentru vineri un curs de 4,6289 lei pentru un dolar, în scădere cu 0,0106 lei față de cotația precedentă de 4,6395 lei.

Și francul elvețian s-a depreciat semnificativ. Acesta a coborât de la 5,6067 lei la 5,5798 lei, ceea ce înseamnă o diferență de aproape trei bani.

Lira sterlină a fost cotată vineri la 6,1282 lei, față de 6,1368 lei în ședința precedentă.

Principalele cotații anunțate vineri de BNR sunt:

1 euro – 5,2718 lei
1 dolar american – 4,6289 lei
1 franc elvețian – 5,5798 lei
1 liră sterlină – 6,1282 lei

Gramul de aur se scumpește cu peste 4 lei

În timp ce principalele valute au pierdut teren în raport cu leul, aurul a mers în direcția opusă. BNR a stabilit vineri un preț de 638,7919 lei pentru un gram de aur, în creștere cu aproximativ 4,13 lei față de ședința precedentă, când gramul fusese cotat la 634,6613 lei.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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