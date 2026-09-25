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Trump a adunat liderii celor mai mari companii tehnologice din SUA la banchetul organizat pentru Xi Jinping. Scopul urmărit de președintele american

Trump a adunat liderii celor mai mari companii tehnologice din SUA la banchetul organizat pentru Xi Jinping. Scopul urmărit de președintele american
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Președintele SUA a organizat un banchet oficial la Casa Albă în onoarea președintelui Chinei, Xi Jinping, în a doua zi a vizitei liderului chinez la Washington. Printre invitați s-au numărat liderii celor mai mari companii tehnologice: Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, Tim Cook, Jensen Huang, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg și Michael Dell. Valoarea totală a companiilor lor este de aproape 24 de trilioane de dolari.

Prin acest gest, Donald Trump a dorit să demonstreze hotărârea Statelor Unite în cursa pentru leadership în domeniul inteligenței artificiale, să arate Beijingului dependența ecosistemului global de inovația americană, precum și să-l impresioneze pe oaspetele său, Xi Jinping.

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Ziua summitului a început cu parade militare, apoi Trump și Xi au discutat timp de trei ore (inițial în privat, apoi cu participarea negociatorilor) despre problemele controversate și oportunitățile de cooperare. În ciuda divergențelor persistente, Trump a caracterizat relațiile cu Beijingul ca fiind cele mai bune din istorie.

Se aștepta ca tema principală a cinei să fie dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială și preocupările crescânde legate de acestea, iar liderii ambelor țări, așa cum au subliniat în mod repetat, intenționează să continue eforturile de îmbunătățire a acestor tehnologii.

În același timp, Statele Unite și China continuă să concureze pentru leadership în domeniul inteligenței artificiale. Washingtonul limitează accesul Beijingului la cipuri avansate pentru inteligența artificială, în timp ce companiile chineze își dezvoltă rapid propriile tehnologii. Ministrul de Finanțe al SUA, Scott Bessent, a propus, înainte de summit, crearea unui canal de comunicare de urgență pentru crizele legate de inteligența artificială. De exemplu, în cazul problemelor cu sistemele militare autonome. În timp ce Xi Jinping a subliniat la dineu necesitatea ca inteligența artificială să rămână „sub control uman”, Trump își menține în continuare o politică internă anti-reglementare pentru a nu încetini inovația în rândul companiilor americane.

Alături de Donald Trump și Xi Jinping, la masa de onoare au fost așezați lideri-cheie din domeniul tehnologiei: Elon Musk (CEO Tesla și SpaceX), Jensen Huang (CEO Nvidia), Lisa Su (CEO AMD), Tim Cook (președinte executiv Apple), Sam Altman (CEO OpenAI), Mark Zuckerberg (CEO Meta), Sundar Pichai (CEO Alphabet/Google), Satya Nadella (CEO Microsoft) și Jeff Bezos (fondator Amazon).

De la eveniment a lipsit Dario Amodei, CEO Anthropic, care este cunoscut public pentru poziția sa critică la adresa Beijingului și pentru susținerea unor controale extrem de stricte pentru exporturile de tehnologie AI în China.
De cealaltă parte, spre deosebire de alte summituri, Xi Jinping a sosit la Washington fără o delegație oficială de lideri din companiile tech chineze, precum BYD sau Xiaomi, ceea ce reflectă o prudență a Beijingului și dorința sa de autosuficiență tehnologică în raport cu restricțiile Statelor Unite.

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