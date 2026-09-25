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Câți bani trebuie să cheltuiască bărbații pentru a impresiona femeile. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea sumă

Câți bani trebuie să cheltuiască bărbații pentru a impresiona femeile. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea sumă
Câți bani trebuie să cheltuiască bărbații pentru a impresiona femeile. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea sumă
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Uitați de cinele fastuoase și cadourile excentrice: se pare că femeile sunt mai puțin atrase de bărbații extrem de generoși, potrivit unui nou studiu, citat de Daily Mail.

Suma ideală identificată în studiul de la University of Oxford

Cercetătorii au descoperit că femeile care caută relații de lungă durată preferă bărbații care donează la asociațiile umanitare.

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Când un bărbat cheltuie prea mult, acest obicei este considerat „extrem de nepractic” și femeile își pierd interesul.

Un bărbat „altruist moderat” ar fi pe placul femeilor, relevă acest studiu.

Într-un experiment, un bărbat a donat 40 de lire sterline, nu mai mult, pentru o cauza umanitară.

Totuși, pentru cei care caută ceva de scurtă durată, a fost mai la îndemână un gest extravagant de 75 de lire sterline.

„Rezultatele noastre relevă o preferință dependentă de context: altruismul care implică un cost moderat a fost considerat cel mai atractiv în scenariile privind relațiile pe termen lung, în timp ce altruismul cu un cost ridicat a fost preferat mai puternic în contexte pe termen scurt”, se arată în studiu.

1.000 de femei au fost intervievate în studiul realizat de University of Oxford – inclusiv unele din Marea Britanie – pentru a da „notă” unui bărbat inventat pe nume Adrian.

Li s-a spus că Adrian este chipeș, sociabil și câștigă undeva la 100.000 lire sterline pe an.

În mai multe scenarii, acesta a donat diferite sume pentru caritate, de la valori infime la 75 lire sterline.

Participantele au fost rugate apoi să „judece” gesturile lui Adrian, în contextul unei relații de scurtă sau lungă durată.

Teoria „derogării binelui”

Analiza a arătat că, pentru cei care își doreau o relație pe termen lung, puțin sub 40 de lire sterline s-a dovedit a fi suma ideală de donat.

Atractivitatea bărbatului fictiv a crescut pe măsură ce generozitatea sa a crescut de la a nu oferi nimic la a se despărți de această sumă.

Dar dezirabilitatea sa a scăzut brusc când donația a ajuns la 75 de lire sterline – cu excepția scenariului „aventurii scurte”.

Cercetătorii au spus că un nivel moderat de generozitate semnalează trăsături pe care femeile le apreciază la un partener pe termen lung, cum ar fi bunătatea, stabilitatea emoțională și dorința de a-i ajuta pe ceilalți, fără a părea nesăbuiți cu banii.

Altruismul cu costuri ridicate, atunci când bărbații oferă mai mulți bani, ar putea „evoca percepții de impracticabilitate, gestionare defectuoasă a resurselor sau chiar grandoare morală”.

„Actele altruiste cu costuri ridicate pot semnala o calitate genetică ridicată, în timp ce altruismul cu costuri moderate poate fi mai indicativ pentru o dispoziție prosocială și un potențial parental puternic”, au scris cercetătorii.

Concluziile susțin teoria „derogarii binelui”, care sugerează că persoanele care par excesiv de caritabile sau virtuoase pot provoca scepticism și chiar o reacție negativă din partea celorlalți.

Sursa foto: Envato

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