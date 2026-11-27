Societatea Infrastructură S5 S.A. a executat lucrări de reparații locale pe strada Antim Ivireanu, în Sectorul 5, pe o suprafață totală de peste 10.000 mp. Intervențiile au vizat carosabilul, trotuarele și treptele din zonă. Totodată, au fost efectuate intervenții la sistemul de iluminat public.

Prin aceste lucrări, am remediat deficiențele de pe carosabil și din zonele pietonale, pentru ca locuitorii să se poată deplasa în condiții mai bune, atât pe jos, cât și cu mașina. Intervențiile realizate la iluminatul public contribuie la îmbunătățirea vizibilității după lăsarea întunericului și asigura gradul de siguranță în zonă!