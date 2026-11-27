Un consilier local social democrat şi-a şocat audienţa cu o înjurătură în şedinţa de consiliu din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.

Primarul Lucian Branişte şi ceilalţi consilieri prezenţi la şedinţă s-au oprit şocaţi la auzul cuvintelor nu tocmai obişnuite pentru o şedinţă de consiliu derulată într-o instituţie publică.

Momentul s-a petrecut în timp ce se vota unul dintre ultimele proiecte de pe ordinea de zi. Ședința a avut format mixt.

Consiliera Ana Maria Cristea şi primarul Branişte tocmai discutat ceva în şoaptă, la prezidiu, şi s-au întors la unison, şocaţi, de ceea ce au auzit în difuzoare.

Contactat de ziarişti, Barbu a spus că urmărea ședința doar „cu o ureche”, restul atenției fiind la alte treburi profesionale. Nu își amintește să fi înjurat, dar nici nu exclude, pentru că în cinci ore se pot întâmpla multe.

Întrebat direct dacă sugerează că boții au înjurat în locul lui, Barbu a răspuns că, din moment ce președintele țării vorbește despre asemenea pericole, s-ar fi putut întâmpla și la el. A mai adăugat că nu e nici primul, nici ultimul care greșește la capitolul exprimare și că, la urma urmei, cuvintele urâte fac parte din viața noastră.

Alexandru Barbu este la al treilea mandat de consilier municipal și a fost șef de cabinet al lui Dumitru Buzatu pe vremea când acesta conducea Consiliul Județean.