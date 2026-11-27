Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA anunță retragerea a două produse din magazinele Auchan, după apariția unor modificări care pot indica dezvoltarea mucegaiului. Consumatorii sunt sfătuiți să nu le consume.

Firenze COM SRL și Auchan România au început retragerea și rechemarea a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, potrivit ANSVSA. Retragerea a fost decisă după ce pe suprafața produselor au fost observate modificări care pot indica apariția mucegaiului.

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Ce trebuie să știe consumatorii

Clienții care au cumpărat produsele din loturile vizate sunt sfătuiți să nu le consume. Acestea pot fi returnate în magazinele de unde au fost achiziționate, până la 8 decembrie 2026, pe baza bonului fiscal.

„Avertizare de rechemare a unui produs | Posibilă dezvoltare a mucegaiului

ANSVSA informează consumatorii că FIRENZE COM SRL, în colaborare cu rețeaua de magazine Auchan România, a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen.

Decizia a fost luată în urma identificării unor modificări vizibile și atipice la suprafața produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.

Produsele vizate:

– Denumire:

– Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori;

– Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii și piersică, cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori.

– Brand: FIRENZE

– Producător: FIRENZE COM SRL, Ploiești, Str. Poligonului nr. 1

– Lot: L260729

– Data expirării: 29.07.2028

– Gramaj: 220 g (ambele sortimente)

Recomandări pentru consumatori:

Consumatorii care au achiziționat produse din lotul menționat sunt sfătuiți să nu le consume!

Produsele pot fi returnate până la data de 08.12.2026, la Serviciul Clienți din magazinul de unde au fost achiziționate, în baza bonului fiscal”, se anunță în postarea ANSVSA.

Sursă foto: Facebook Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Shutterstock