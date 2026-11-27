Președintele Nicușor Dan a clarificat declarațiile făcute vineri, 27 noiembrie, la Bruxelles, prin care le-a transmis românilor că alegerile prezidențiale din 2024 nu au fost anulate din cauza unor interferențe rusești în procesul electoral. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, șeful statului a afirmat că „vrea să evite o dezbatere artificială”, motiv pentru care a prezentat mai multe clarificări.

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„Anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă”

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles.

Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească.

Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal”, a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

„Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”

„Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei.

Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene.

Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență.

Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat.

Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a mai precizat președintele Românei.