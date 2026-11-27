Banca Națională a României (BNR) a anunțat, vineri, 27 noiembrie, ultimul curs valutar înaintea minivacanței de 1 Decembrie. Moneda națională a pierdut teren în raport cu euro, dolarul american și lira sterlină, însă s-a apreciat în fața francului elvețian.

Moneda europeană s-a apreciat pentru a treia ședință consecutivă, fiind cotată vineri la 5,3434 lei, față de 5,3431 lei în ședința precedentă. Dolarul american a revenit pe creștere, ajungând la 4,8743 lei, de la 4,8682 lei, cât valora joi.

Lira sterlină a înregistrat cea mai mare creștere dintre cele patru monede analizate, apreciindu-se cu peste un ban și jumătate în raport cu moneda națională. Aceasta a fost cotată vineri la 6,3985 lei, față de 6,3833 lei în ședința precedentă.

În schimb, francul elvețian s-a depreciat pentru a doua ședință consecutivă, coborând de la 5,8417 lei la 5,8334 lei.

Curs valutar BNR vineri, 27 noiembrie

Euro – 5,3434 lei (+0,0003 lei);

Dolar american – 4,8743 lei (+0,0061 lei);

Franc elvețian – 5,8334 lei (-0,0083 lei);

Liră sterlină – 6,3985 lei (+0,0152 lei).

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.Cursul publicat de BNR reprezintă o valoare de referință. Băncile comerciale și casele de schimb valutar pot practica alte cotații pentru cumpărarea și vânzarea monedelor străine.

Următorul curs valutar va fi comunicat miercuri, 2 decembrie 2026, după minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.