Fiul unui consilier local din județul Suceava, Gabriel Mazur, a fost reținut de anchetatorii PICCJ, care propun în momentul difuzării acestei știri, arestarea preventivă a acestuia, pentru fapta de omor, după ce a intrat, în mod intenționat, cu mașina într-un motociclist, pe care se pare că l-a confundat cu un rival.

Concret, Gabriel Mazur este fiul lui Ioan Dumitru Mazur, consilier local PNL în comuna Stroiești, unde a avut loc tragedia presupus provocată.

În cursul zilei de astăzi, 27 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat o propunere de arestare preventivă a unui inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, anunță oficial procurorii PICCJ.

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Aceștia arată că la data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, în timp ce conducea au autovehicul într-un sat din județul Suceava, inculpatul a acroşat cu intenție persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe același sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate inițial la 95-100 zile de îngrijiri medicale și punerea în primejdie a vieții, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia.

Dosarul preluat din fieful tatălui

Parchetul instanței supreme arată că dosarul a fost preluat, prin ordonanța emisă de PÎCCJ, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, la data de 26 noiembrie 2026, dată la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru săvârșirea infracţiunii de omor.

Referatul de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului București.

Caz scandalos – inculpat lăsat liber de procurorii suceveni

Procurorii și polițiștii din Suceava au deschis o anchetă pentru omor în unui adolescent de 17 ani care a murit după ce a fost lovit de un autoturism în localitatea Stroiești. Autoritățile au efectuat expertize și experimente judiciare, pe fondul suspiciunilor că impactul ar fi fost provocat intenționat de fiul unui om politic local.

Ulterior audierii lui Gabriel Mazur însă se pare că anchetatorii au decis lăsarea acestuia în libertate, fapt ce a provocat un val de reacții în comună și în mediul online.

Adolescentul se afla pe un moped când a fost izbit violent de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, despre care presa locală a relatat că este fiul unui politician local.

Anchetatorii au analizat ipoteza că tragedia ar fi fost consecința unei presupuse șicanări în trafic: șoferul ar fi urmărit un alt tânăr cu care ar fi avut un conflict, însă l-ar fi spulberat pe adolescent.

Ce au spus anchetatorii locali

Urmare reacției furibunde a oamenilor anchetatorii locali suceveni au ieșit cu o reacție publică explicând că trebuie strânse probe solide în anchetă pentru luare unor măsuri ferme față de fiul consilierului local.

Anchetatorii au precizat că, având în vedere existența unor „elemente atipice”, au fost dispuse „expertize tehnice, experimente judiciare şi alte activităţi specifice” pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Autoritățile explicau atunci faptul că rezultatele acestor proceduri trebuie să asigure un „probatoriu concret şi de netăgăduit”, care să permită adoptarea unor măsuri procesuale conforme cu legea.

Între timp Parchetul general a preluat dosarul și în cel mai scurt timp a decis că este necesară reținerea lui Gabriel Mazur și propunerea arestării preventive a acestuia pentru omor.