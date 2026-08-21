(P) Infrastructură S5: Lucrări de reparații pe strada Louis Pasteur

Infrastructură S5 S.A. desfășoară, în această perioadă, lucrări de reparații pe strada Louis Pasteur, unde starea carosabilului impunea o intervenție din cauza degradărilor existente.

Echipele lor acționează pentru refacerea zonelor deteriorate și aducerea carosabilului la condiții corespunzătoare de siguranță și confort, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții cât mai bune.

Infrastructură S5 S.A. continuă programul de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere, intervenind acolo unde situația din teren impune lucrări de remediere și punere în siguranță.