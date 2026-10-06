România are în față o oportunitate strategică de care puține țări au parte, proiectul Neptun Deep. Însă începutul producției din Neptun Deep, anunțat recent de OMV Petrom, se suprapune cu eliminarea importurilor de gaze rusești din Uniunea Europeană. Prima extracție de gaze este preconizată pentru prima jumătate a anului 2027. Din păcate, statul se dovedește inabil în valorificarea șansei uriașe pe care o reprezintă Neptun Deep, arată experții în energie. România nu a construit o piață pentru gazele naturale care vor fi extrase, ci se va limita doar la exporturi. Consecința este ușor de intuit – scumpirea energiei se va regăsi, din nou, în facturile românilor.

Importurile de gaze rusești, eliminate complet din 2027

Din anul 2027, începînd cu 1 ianuarie, UE închide gradual accesul GNL (gaz natural lichefiat) -ului rusesc și al gazelor rusești prin conducte. Acțiunea se va derula până la 30 septembrie, cu posibilitatea amânării până la 1 noiembrie în condițiile prevăzute pentru stocuri.

În Uniunea Europeană, eliminarea completă a importurilor de gaze rusești este prevăzută pentru 2027, însă cu termene diferite.

Neptun Deep ne putea aduce o poziție puternică în sud-estul Europei

Astfel, în anul în care Europa trebuie să înlocuiască gazul rusesc după o serie de restricții, România începe să aducă pe piață gazele din Neptun Deep. Producția va crește treptat, dar fereastra strategică este evidentă, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI). Pentru un stat capabil să gândească dincolo de următoarea rectificare bugetară, aceasta ar trebui să fie o prioritate națională.

Concret, România își putea pregăti din timp o poziție puternică în sud-estul Europei, care să includă:

producție proprie,

un portofoliu competitiv de gaze americane,

acces la terminale,

capacități de transport și înmagazinare,

contracte cu clienți regionali.

Fiecare componentă trebuia negociată împreună cu celelalte, astfel încât riscurile și costurile să fie acoperite de o afacere viabilă, arată studiul citat.

Statul nu a construit o piață pentru gazele Neptun Deep

România a eșuat în a constru o piață pe măsura anvergurii proiectului, pe care o putea transforma în influență regională.

Un portofoliu de GNL american are sens dacă permite României să deservească piețe externe, să ofere flexibilitate și să câștige dintr-o activitate competitivă. Dacă gazul este cumpărat fără clienți, fără capacități de transport asigurate și fără o evaluare serioasă a costului până la destinație, avem o obligație de plată în căutarea unui cumpărător.

Chisăliță: Cum funcționează găinăria

În lipsă de idei, statul constată (a câta oară) că cel mai comod cumpărător rămâne românul. El nu participă la negocieri, nu vede toate condițiile contractuale și află rezultatul când deschide factura.

„De aici începe găinăria, entitățile statului român doreau să aducă gaz scump (furnizorul român fiind doar scos țap în locul adevărațiilor vinovați), să îl punem într-un portofoliu cu gaz românesc și prezentăm combinația drept mare succes energetic. Dar gazul românesc nu spală costul unei achiziții proaste. Costul rămâne și trebuie suportat de cineva. De cine? De populație, care ajunge să finanțeze experimentul comercial al celor care au semnat”,explică președintele AEI, expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Este revoltător să invoci securitatea energetică pentru o operațiune a cărei justificare economică nu o explici, mai punctează acesta. Securitatea energetică trebuie demonstrată prin necesar, alternative, infrastructură și costuri. Folosită ca formulă solemnă care închide orice discuție, ea devine paravan pentru decizii slabe.

Legea votată în Parlament a contribuit la dublarea prețului gazelor marfă

La fel trebuie judecată preempțiunea statului asupra gazelor din Marea Neagră, aprobată prin legea 171/2026. Legea nu oferă fundament care să răspundă la întrebări esențiale:

Pentru ce cumpărăm? Pentru rezerva strategică? Pentru industrie? Pentru echilibrarea pieței?

La ce preț, în ce volume și cu ce bani?

O lege votată în Parlament a contribuit la dublarea prețului gazelor marfă în România, mai arată evaluarea AEI. Astfel, statul transmite incertitudine într-o piață care taxează incertitudinea. Mecanismul de risc este clar: o intervenție prezentată ca protecție poate ajunge să coste chiar consumatorul pe care pretinde că îl apără.

Interesul național nu include date concrete

Nu este suficient să scrii „interes național” într-o lege. Trebuie să arăți cine beneficiază, cine plătește și ce problemă rezolvi.

Mai gravă este micimea ambiției. România putea folosi contribuția sa la aprovizionarea regiunii pentru a negocia la Bruxelles finanțări pentru infrastructură, interconectări, investiții și susținerea unor proiecte industriale. Putea construi parteneriate în care gazele să fie legate de dezvoltarea economică a țării.

Aceste avantaje trebuie cerute și negociate. Dacă ne prezentăm doar cu disponibilitatea de a vinde, vom obține prețul negociat pentru marfă. Dacă venim cu o strategie regională credibilă, putem negocia și locul României în acea strategie, mai arată analiza citată.

Unde ar putea plusa statul

Contractele pe termen lung trebuie să fie rentabile și să respecte regulile pieței. Tocmai de aceea, statul trebuie să își facă partea, infrastructură, diplomație, predictibilitate și dezvoltarea industriei. Companiile nu pot suplini absența unei politici naționale, iar bugetul nu ar trebui să înghită fiecare câștig fără să lase în urmă capacitate economică.

Un dividend încasat astăzi nu justifică ratarea unei oportunități pentru următorii zece ani. Gazele pot aduce venituri din vânzare, dar pot susține și producție industrială, locuri de muncă și exporturi cu valoare adăugată. Un guvern competent urmărește toate aceste rezultate și explică alegerile făcute.

O șansă ratată în facturile românilor

„România riscă să rămână cu rolul cel mai prost: furnizor de gaze din Marea Neagră ieftine la export, cumpărător de gaze scumpe din import și colector de bani aaproape exclusiv din facturile propriilor cetățeni. Alții își construiesc poziții regionale. Noi ne felicităm că am mai semnat ceva și am mai alimentat bugetul. Când ai o oportunitate de asemenea dimensiune și o reduci la combinații de portofoliu, încasări imediate și costuri împinse spre populație, eșecul poartă semnătura decidenților”, mai observă Chisăliță.

Românii au dreptul să ceară socoteală înainte să li se ceară bani, mai spune specialistul. Au dreptul să știe de ce se cumpără gaze, cui vor fi vândute, ce risc își asumă companiile statului și ce câștigă țara.

Marea Neagră ne oferă o resursă. Retragerea gazului rusesc ne oferă o piață. Valorificarea lor cere competență și ambiție. Dacă din această întâlnire istorică rezultă doar afaceri slabe și facturi mai mari, avem un eșec de guvernare și administrare plătit de românul de rând. Europa își schimbă harta energetică, iar România își trimite cetățenii în sărăcie, conchide analiza.