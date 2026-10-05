Mesajul UDMR-ului după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Partidul pune o serie de condiții

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, anunță că partidul este de acord cu desemnarea lui Luca Niculescu, pentru funcția de premier, însă principala problemă, potrivit acestuia, este formarea unei majorități pentru învestirea Guvernului.

Potrivit lui Botond, noul premier desemnat, Luca Niculescu, „este o persoană potrivită” pentru ocuparea funcției de șef al Executivului.

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„Luca Niculescu este un diplomat de carieră, un om competent. Și noi i-am propus domnului președinte să desemneze un independent. Considerăm că un independent poate avea șanse mai mari să coaguleze o majoritate. Să vedem dacă va reuși”, a afirmat liderul deputaților UDMR, la Digi24.

„Noi avem o singură linie roșie”

Deputatul UDMR a reiterat linia roșie a partidului, în ceea ce privește refuzul de a forma un guvern cu AUR și SOS.

„Noi avem o singură linie roșie: să nu negociem cu AUR și SOS. În orice altă variantă, stăm de vorbă. Sigur, depinde de programul de guvernare și de forma în care se va face majoritatea. Vom discuta cu Luca Niculescu și vom avea discuții în partid”, a adăugat Csoma Botond.

Luca Niculescu, a patra desemnare a președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Premierul desemnat are acum 10 zile la dispoziție pentru a prezenta și depune lista de miniștri în Parlament, împreună cu programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta la votul de învestire în plenul reunit al Parlamentului.