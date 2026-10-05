Zborul British Airways BA295, operat cu o aeronavă Boeing 777-200ER, a declarat o alertă majoră luni, după o problemă gravă de presurizare apărută în timp ce se afla deasupra Mării Irlandei, relatează The Mirror.
Avionul a decolat de pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația Chicago O’Hare, SUA, cu un timp de zbor aproximat de 8 ore și 40 de minute. Cu toate acestea, la doar o oră de la decolare, în timp ce aeronava se afla la o altitudine de circa 8.500 de metri, sistemul de presurizare a cedat. Din cauza pierderii presiunii, măștile de oxigen s-au activat automat și au căzut din plafonul cabinei avionului.
Echipajul de zbor a emis codul de urgență 7700, semnalul internațional din aviație pentru a desemna o urgență generală.
Piloții au inițiat procedura standard de coborâre rapidă de urgență pentru a ajunge la o altitudine sigură, unde aerul este respirabil. Astfel, aeronava a coborât brusc la nivelul de 2.700 de metri. Înainte de a se întoarce pe aeroportul Heathrow, avionul a zburat în jurul coastei Țării Galilor pentru a pierde din combustibil. Deși decolarea a avut loc la ora 11:50, iar incidentul nefericit la doar o oră de la desprinderea de la sol, aterizarea înapoi pe Heathrow a avut loc în jurul orei 17:00.
Unul dintre pasagerii de la bord a precizat pentru The Mirror că a existat o „turbulență bruscă” în timpul zborului, iar coborârea bruscă la altitudinea de 2.700 de metri nu a fost percepută ca fiind prea extremă.
„Siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală, iar aeronava a aterizat în siguranță după ce piloții noștri înalt calificați s-au întors la Heathrow în urma unei probleme tehnice. Clienții au debarcat normal din aeronavă, iar echipele noastre lucrează pentru a-și repune planurile de călătorie pe drumul cel bun cât mai repede posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al British Airways.