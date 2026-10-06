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Bătaie ca în filme între frații Costel și Emil Caran. Este război la vârful lumii interlope

Bătaie ca în filme între frații Costel și Emil Caran. Este război la vârful lumii interlope
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Doi dintre frații Caran s-ar fi luat la bătaie, între ei, duminică dimineață, într-un club de lux din București. Costel și Emil Răducanu s-ar fi lovit reciproc, iar martorii ar fi sărit să-i despartă cu întârziere, deoarece s-ar fi temut să intervină.

Cu toate că au reușit să ocupe o poziție importantă în ierarhia lumii interlope românești, Costel, Aurel, Emil și Ștefan Răducanu, cunoscuți drept frații Caran, au avut, de-a lungul timpului, mai multe conflicte în urma cărora s-au bătut între ei și chiar au folosit arme de foc cu muniție neletală.

Cum a pornit scandalul

Primul scandal devenit public a avut loc între Fane și Emil Caran. Anii au trecut, iar Emil s-a certat cu frații mai mari, Costel și Aurel, după ce au avut interese diferite în legătură cu gestionarea unui local din Constanța.

Atunci Emil l-ar fi tăiat pe Aurel cu un pahar spart, în timp ce fratele său l-ar fi lovit cu palma.

Potrivit unor surse judiciare, duminică dimineață, în jurul orei 06.00, Costel Caran petrecea, împreună cu mai mulți prieteni, într-un club de manele din Herăstrău, care ar fi controlat de fratele lui, Emil.

Sursele citate au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că la masa lui Constantin Răducanu cânta un cunoscut interpret de muzică de petrecere, Alex Botea. La un moment dat, Emil Caran i-ar fi cerut manelistului să plece de lângă masa respectivă și să se urce pe scenă.

Agenții de pază au evitat să intervină

Gestul ar fi fost interpretat ca un afront de către Costel Caran, care s-ar fi înfuriat și s-ar fi încăierat cu fratele lui. Cei doi s-ar fi lovit cu pumnii după care, prinși în focul luptei, ar fi răsturnat și o masă, iar mai multe pahare s-ar fi spart.

Costel Caran, alături de prietenul său, liderul interlop constănțean Nuredin Beinur

Până la urmă, spun sursele Gândul, cei doi lideri interlopi nu ar fi fost despărțiți de agenții de securitate, care ar fi evitat să intervină, ci de către mai mulți bărbați care veniseră la club alături de Costel Răducanu.

Conform anchetatorilor, reprezentanții localului nu ar fi apelat numărul de urgență 112.

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