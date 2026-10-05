Victor Ponta avertizează că românii nu își vor mai putea plăti facturile: „Am importat jumătate din energie”

Victor Ponta a criticat situația economică și politică a României. Fostul premier avertizează asupra facturilor la energie și a împrumuturilor statului. El a comentat și consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Mai avem de împrumutat 20 de miliarde până în decembrie”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a criticat situația economică a României. El susține că statul riscă să ajungă într-o situație în care oamenii nu își vor mai putea permite să plătească facturile. Acesta afirmă că importurile de energie din ultima perioadă vor duce la creșterea facturilor.

„Mă gândeam, băi, oameni buni, voi înțelegeți că, în weekend-ul ăsta, am importat jumătate din energie și că luna viitoare o să vină niște facturi pe care nu o să poată să le plătească nimeni. Voi înțelegeți? Voi vă dați seama că mai avem de împrumutat 20 de miliarde până în decembrie ca să nu închidem spitalele, școlile, poliția și așa mai departe, tribunalele. Noi vrem să moară ălălaltul.”, a declarat politicianul.

România se confruntă cu o creștere a presiunii asupra bugetelor gospodăriilor, pe fondul costurilor ridicate ale energiei. Potrivit AEI, o gospodărie intră în sărăcie energetică atunci când cheltuielile cu energia depășesc 10% din venituri. În România, între 30% și 40% dintre gospodării ar depăși acest prag, potrivit estimărilor citate în analiză.

„Nu sunt doar răi. Au trecut de stadiul de răutate la nebunie”

Politicianul a vorbit și despre consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. El consideră că Nicușor Dan nu a avut un mesaj suficient de clar pentru mobilizarea liderilor politici. Ponta spune că România trece printr-o situație gravă.

„În seara asta sper să greșesc. Poate sunt și eu așa, într-o dispoziție mai neagră. Nu mi s-a părut că Nicușor Dan e cel care zice: «Băi, oameni buni, băi, ia, hai, toată lumea. Am înțeles. Tu îl urăști pe ăla, tu pe ăla… Dar este o situație gravă, hai să scoatem căruța din…». Uitați-vă la nebunia în care am ajuns, în care, trăind sub presiunea asta a propagandei, care, eu cred că sunt nebuni. Nu sunt doar răi. Au trecut de stadiul de răutate la nebunie.”, a adăugat Ponta.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după cinci ore de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra propunere a președintelui. Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au fost nominalizați anterior, însă încercările lor de formare a unui Guvern cu puteri depline au eșuat.